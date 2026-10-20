मासिक पाळीतील रक्ताने माखलेले कपडे, अर्धनग्नावस्थेत 2 तास भयानक पूजा; महिलेची ७ लाखांची फसवणूक, भोंदूविरोधात गुन्हा

नाशिक : आजार बरा करण्याचे आणि दैवी शक्तीच्या जोरावर पैशाचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवून महिलेची तब्बल साडेसात लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अरुण धोंडू पाटील असे संशयित भोंदूबाबाचे नाव असून, महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या पाठपुराव्यामुळे ही कारवाई शक्य झाली आहे. पनवेल येथील महिला अस्थमाच्या आजाराने त्रस्त होती. तिला नाशिकच्या गंगा पूर शिवारातील अरुण पाटील या भोंदूबाबाविषयी माहिती मिळाली. त्यानंतर भोंदूने पीडितेच्या घरी गाडी पाठवून तिला व तिच्या पतीला डोळ्यांवर काळी पट्टी बांधून नाशिकला आणले. अघोरी पूजा केल्यानंतर त्यांना पुन्हा तसेच घरी सोडण्यात आले. .Mumbai Weather: उकाड्यात धुरक्याची भर! मुंबईत आर्द्रता, तापमानवाढीसह हवाही खालावली.आजारपणाचा काहीसा गुण आल्याचा आभास निर्माण केल्यामुळे या दामप्त्याचा त्या भोंदूवर विश्वास बसला. याचाच गैरफायदा घेत भोंदूने पैशाचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवले. त्यासाठी पीडितेच्या मासिक पाळीतील रक्ता ने माखलेले कपडे मागवून घेण्यात आले. पुन्हा डोळ्यांवर पट्टी बांधून त्यांना गंगापूर रोडवरील बालाजी मंदिराजवळ आणण्यात आले. तिथे अघोरी साहित्य वापरून तब्बल दोन तास भयानक पूजा करण्यात आली. .घरी गेल्यानंतर पैशाचा पाऊस पडेल, असे सांगून भोंदूने वेगवेगळ्या तीन पूजाविधींच्या नावाखाली एकूण साडेसात लाख रुपये उकळले. मात्र, दिवस लोटूनही पैशाचा पाऊस पडला नाही आणि महिलेचा आजारही बरा झाला नाही. .Mumbai Firing: वडाळ्यात रात्री गोळीबाराचा थरार! कारमधून उतरले अन् तरूणावर गोळ्या झाडल्या; तिघांना अटक, Video Viral .दरम्यान, फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यावर तिने पैसे मागितले असता भोंदूने उडवाउडवीची उत्तरे दिली. या प्रकारची माहिती मिळताच अंनिसच्या कार्यकर्त्यांनी पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांची भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. या कारवाईसाठी अंनिसचे डॉ. टी. आर. गोराणे, कृष्णा चांदगुडे, प्रल्हाद मिस्तरी, महेंद्र दातरंगे, रंजन लोंढे, कोमल वर्दे व डॉ. मंगेश कादे यांनी परिश्रम घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.