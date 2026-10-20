नाशिक

मासिक पाळीतील रक्ताने माखलेले कपडे, अर्धनग्नावस्थेत 2 तास भयानक पूजा; महिलेची ७ लाखांची फसवणूक, भोंदूविरोधात गुन्हा

Nashik Crime: भोंदूबाबाने पैशाच्या पावसाचं आमिष दाखवत महिलेची अर्धनग्न अवस्थेत अघोरी पूजा केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे.
Nashik Crime Bhondubaba Defrauded Women

Nashik Crime Bhondubaba Defrauded Women

ESakal

Mansi Khambe
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नाशिक : आजार बरा करण्याचे आणि दैवी शक्तीच्या जोरावर पैशाचा पाऊस पाडण्याचे आमिष दाखवून महिलेची तब्बल साडेसात लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गंगापूर पोलिस ठाण्यात भोंदूबाबाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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