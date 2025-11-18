नाशिक

Nashik Leopard Alert : 'भोसला'च्या आवारात बिबट्याच्या धास्तीने गोंधळ! थर्मल ड्रोन तपासणीनंतर वन विभागाने दिला 'नो लेपर्ड'चा निर्वाळा

Forest Teams Conduct Intensive Search After Reported Leopard Sighting : नाशिक येथील भोसला मिलिटरी शाळेच्या परिसरात सोमवारी सकाळी बिबट्याचा बछडा दिसल्याच्या बातमीने एकच गोंधळ निर्माण झाला. वन विभागाने तातडीने रेस्क्यू पथकासह धाव घेत थर्मल ड्रोनच्या साहाय्याने परिसराची तपासणी केली, मात्र बिबट्याचा वावर आढळून आला नाही. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा प्रशासनाने मंगळवारी शाळा व महाविद्यालयाला सुटी जाहीर केली.
Leopard Alert

Leopard Alert

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: भोसला मिलिटरी शाळेच्या परिसरात सोमवारी (ता.१७) सकाळी दहाला बिबट्या दिसल्याच्या बातमीने एकच गोंधळ निर्माण झाला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत शाळेचा अवघा परिसर पिंजून काढला. थर्मल ड्रोनच्या सहाय्याने परिसराची तपासणी केल्यावर वन विभागाने बिबट्या नसल्याचा निर्वाळा दिला. पण, सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून शाळा प्रशासनाने सकाळचे सत्र अर्धा तास अगोदर सोडले; तर दुपारच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना सुटी दिली. या सर्व घटनाक्रमात विद्यार्थी व पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
school
student
Leopard
Forest
Wildlife
Bhosla Military School
Holiday

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com