Nashik Leopard Alert : 'भोसला'च्या आवारात बिबट्याच्या धास्तीने गोंधळ! थर्मल ड्रोन तपासणीनंतर वन विभागाने दिला 'नो लेपर्ड'चा निर्वाळा

नाशिक: भोसला मिलिटरी शाळेच्या परिसरात सोमवारी (ता.१७) सकाळी दहाला बिबट्या दिसल्याच्या बातमीने एकच गोंधळ निर्माण झाला. वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेत शाळेचा अवघा परिसर पिंजून काढला. थर्मल ड्रोनच्या सहाय्याने परिसराची तपासणी केल्यावर वन विभागाने बिबट्या नसल्याचा निर्वाळा दिला. पण, सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून शाळा प्रशासनाने सकाळचे सत्र अर्धा तास अगोदर सोडले; तर दुपारच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना सुटी दिली. या सर्व घटनाक्रमात विद्यार्थी व पालकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. .सकाळी दहाला शाळेच्या मागील बाजूस असलेल्या परिसरात शाळेचे उपसुरक्षा अधिकाऱ्यांना बिबट्याचा बछडा नजरेस पडला. त्यांनी ही बाब शाळेच्या मुख्याध्यापकांना कळविली. त्यानंतर त्यांनी याबाबत वन विभागाला कळविताच अधिकारी व कर्मचारी रेस्क्यू पथकासह शाळेच्या परिसरात भागात दाखल झाले. कर्मचाऱ्यांनी दीड तास शाळेचा संपूर्ण परिसर पिंजून काढला. तसेच थर्मल ड्रोनच्या साहाय्याने तपासणी करण्यात आली. या तपासणीवेळी कोठेही बिबट्याचा वावर आढळून आला नसल्याने सर्वांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..शाळेला आज सुटीभोसला शाळा परिसरात बिबट्या असल्याचे समजताच घाबरलेल्या पालकांनी शाळेकडे धाव घेतली. शाळा प्रशासनाने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला प्राधान्य देताना सकाळच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना अर्धा तास अगोदर सोडून दिले. या वेळी गोंधळ टाळण्यासाठी टप्याटप्याने विद्यार्थी सोडण्यात आले. सुरक्षेचा उपाय म्हणून शाळा प्रशासनाने वाहनांमधून विद्यार्थ्यांना शाळेच्या प्रवेशद्वारापर्यंत आणले. तसेच, दुपारच्या सत्रातील विद्यार्थ्यांना सुटी देण्यात आली. बिबट्याच्या धास्तीने धांदल उडल्यावर मंगळवारी (ता. १८) शाळा व महाविद्यालयास तत्काळ सुटी देण्यात आली..तपासाअंती बिबट्या आढळून आला नसला तरी पथकांकडून परिसरात शोधकार्य सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांची सुरक्षा लक्षात घेता मंगळवारी शाळेला सुटी देण्यात असल्याचे शालेय प्रशासनाने जाहीर केले. तसेच, संकुलातील वसतिगृहांमध्ये राहत असलेल्या विद्यार्थ्यांना इमारतीबाहेर न सोडण्याच्या सूचना अधीक्षकांना दिल्या आहेत..उद्मांजराची शक्यतावन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी 'भोसला'चे सहायक सुरक्षा अधिकारी समाधान देसले यांना मोबाईलवर काही छायाचित्रे दाखविली. त्या वेळी देसले यांनी अशाच प्रकारचे साधर्म्य असलेला प्राणी असल्याचे सांगितले. त्यावर अधिकाऱ्यांनी निदर्शनास आलेला प्राणी हा उद्मांजर असू शकतो, अशी शक्यता वर्तविली..परिसरात ट्रॅप कॅमेरेभोसला शाळेच्या परिसरात ज्या ठिकाणी बछडा आढळून आला, तेथे मोठ्या प्रमाणात गवत व झाडेझुडपे उगवली आहेत. त्यामुळे परिसरात लपण्यासाठी मोठी जागा उपलब्ध आहे. वन विभागाने सुरक्षिततेचा उपाय म्हणून परिसरात ट्रॅप कॅमेरे बसविले असून, गस्तही घालण्यात येत आहे. पोलिस प्रशासनाने घटनास्थळी दाखल होत बंदोबस्त ठेवला. .भोसला शाळेच्या परिसरात बिबट्या आढळल्याची माहिती प्राप्त झाल्यावर तातडीने वन विभागाच्या टीमने घटनास्थळी येऊन पाहणी केली. या पाहणीत बिबट्या आढळून आलेला नाही. पण, सुरक्षेचा उपाय म्हणून परिसरात गस्त कायम ठेवण्यात येणार आहे.-प्रशांत खैरनार, सहायक वनरक्षक, पश्चिम विभाग, वन विभाग.भोसला शाळा परिसरात बिबट्या दिसल्याची माहिती मिळताच रेस्क्यू पथकासह घटनास्थळी आलो. आमच्या कर्मचाऱ्यांनी परिसर पिंजून काढला. थर्मल ड्रोनद्वारेही तपासणी केली असता कोठेही बिबट्याचा वावर आढळून आलेला नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.- सुमीत निर्मळ, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, नाशिक..सुरक्षारक्षकाचा सकाळी कॉल आल्यावर दोन ते तीन व्यक्तींना घेऊन घटनास्थळी दाखल झालो. या वेळी पाहिले असता बिबट्याचा बछडा दिसून आला. त्याच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न केला असता तो माझ्यावर गुरगुरला. नंतर झुडपांत पळून गेला.- समाधान देसले, सहायक सुरक्षा अधिकारी, भोसला स्कूल.