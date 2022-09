By

बिजोरसे (जि. नाशिक) : केंद्र सरकारने खाद्य तेलावरील सीमाशुल्क रद्द केल्यामुळे तेलाच्या आयातीत वाढ झाली आहे. याचा परिणाम दर घसरणीवर झाला आहे. दोन महिन्यात २० ते २५ टक्‍क्‍यांनी दर उतरले आहेत.

रशिया- युक्रेन युद्धामुळे डिसेंबर, जानेवारीपासून खाद्यतेलाचा भडका उडाला होता. तेलाची आयात थांबल्याने दरवाढ होत होती. परंतु, आता सरकारने तेलावरील सीमाशुल्क रद्द केले आहे. सर्वसाधारण नागरिकांना आता सणासुदीच्या हंगामात तेलाचे दर घसरल्यामुळे त्याचा फायदा होईल. (Big fall in edible oil prices Effect of Abolition of Customs Duty Nashik Latest Marathi News)

देशात वर्षाला २५० टन खाद्यतेलाचा वापर होतो. त्यापैकी १४० टन तेलसाठा आयात केला जातो. बाजारपेठेत सध्या मलेशिया अर्जेंटिना इंडोनेशिया येथून तेलाची आयात होत आहे. तसेच, युक्रेनमधून सूर्यफूल तेलाची २० ते ३० टक्के आयात सुरू झाली आहे. एकूण गरजेपैकी ६० टक्के तेल आयात करण्यात येते. तर देशातील तेल उत्पादनातून उर्वरित ४० टक्के गरज भागवली जाते.

देश आयात तेलावर अधिक अवलंबून आहे. अन्य खाद्यतेलाचे दर उतरत असले तरी शेंगदाणा तेलाचे दर मात्र चढेच आहेत. चीनमध्ये शेंगदाणा आणि त्याच्या तेलाची निर्यात अधिक प्रमाणात होत आहे. महाराष्ट्र व गुजरातमधून महिन्याला दोन हजार मेट्रिक टन शेंगदाणा तेलाची निर्यात होत आहे. त्यामुळे या तेलाचे प्रतिकिलो दर १८० ते १८५ रुपये आहेत.



तेलाचा प्रकार आधी आता

सूर्यफूल १८०- १९५ १४०- १४५

सोयाबीन १५५- १५० १२०- १२५

पामतेल १३५- १४५ १००- १०५

शेंगदाणा १८०- १८५ १८०- १८५

"गेल्या सहा महिन्यांपासून तेलाचे दर वाढल्यामुळे विक्रीसुद्धा कमी झाली. आता सीमाशुल्क रद्द केल्यामुळे तेलाचे दर दररोज एक ते दोन रुपयांनी कमी होत आहे. हेच दर आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे." - सुदाम कोर, दुकानदार, बिजोरसे



"कोरोनाकाळात उत्पादन कमी झाले होते. आता ते वाढत आहे. त्याचप्रमाणे रशिया- युक्रेन युद्धाचाही परिणाम यावर झाला होता. त्यामुळे सर्वसाधारण नागरिकांना खाद्यतेल परवडत नव्हते." - रवींद्र बधान, व्यापारी, नामपूर

