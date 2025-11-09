Nashik Election : बोगस मतदारांना 'बायोमेट्रिक'चा ब्रेक! नाशिकच्या ५ संशोधकांच्या EVM डिझाइनला केंद्राकडून पेटंट; मतदान प्रक्रिया होणार सुरक्षित

नाशिक: निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुरक्षित,पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने पाच भारतीय संशोधकांनी तयार केलेल्या ''बायोमेट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा''च्या नवीन डिझाइनला केंद्राकडून पेटेंट, डिझाइन, ट्रेडमार्क कार्यालयाने या डिझाइनला अधिकृत प्रमाणपत्र दिले आहे. .हे नवीन डिझाइन मतदान प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करून बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. संशोधक गटामध्ये नाशिक मविप्र संस्थेतील इगतपुरी येथील कर्मवीर पुंजाबाबा गोवर्धने महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ.किरण राकिबे, मनमाड महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दत्तात्रय गव्हाणे, प्रा.अर्जुन शाहू, प्रा. श्रेयस शिंदे व प्रा.अजय निकम यांचा समावेश आहे..नोंदणीची वैशिष्ट्ये:डिझाइन क्रमांक : ४७००६८-००१नोंदणीकृत वस्तू : बायोमेट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (वर्ग १८-०१)नोंदणी तारीख : १९ ऑगस्ट २०२५कायदेशीर आधार : डिझाइन अधिनियम, २०००.Western Railway: पश्चिम रेल्वेवर फुकटे प्रवासी वाढले! सात महिन्यांत १२१.६७ कोटी दंड .काय आहे हे डिझाइनडिझाइनमध्ये सध्याच्या इव्हीएममध्ये बायोमेट्रिक प्रणाली (उदा.फिंगरप्रिंट) अंतर्भूत करण्याची रचना असू शकते. मतदार ओळखपत्रासोबतच बायोमेट्रिक ओळख पटल्यानंतरच मतदान करता येईल. तज्ज्ञांच्या मते, हे डिझाइन अंमलात आल्यास निवडणूक प्रक्रियेवरील विश्वासार्हता अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. या डिझाइनचे हक्क पुढील दहा वर्षांसाठी या संशोधकांकडे अबाधित राहतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.