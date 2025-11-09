नाशिक

Nashik Election : बोगस मतदारांना 'बायोमेट्रिक'चा ब्रेक! नाशिकच्या ५ संशोधकांच्या EVM डिझाइनला केंद्राकडून पेटंट; मतदान प्रक्रिया होणार सुरक्षित

Patent Granted by Indian Design, Trademark Authority : नाशिकमधील मविप्र संस्थेतील प्राचार्य डॉ. किरण राकिबे यांच्यासह पाच संशोधकांनी तयार केलेल्या 'बायोमेट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा'च्या नवीन डिझाइनला केंद्र सरकारच्या पेटंट, डिझाइन, ट्रेडमार्क कार्यालयाकडून अधिकृत प्रमाणपत्र मिळाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: निवडणूक प्रक्रिया अधिक सुरक्षित,पारदर्शक करण्याच्या उद्देशाने पाच भारतीय संशोधकांनी तयार केलेल्या ''बायोमेट्रिक आधारित इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रा''च्या नवीन डिझाइनला केंद्राकडून पेटेंट, डिझाइन, ट्रेडमार्क कार्यालयाने या डिझाइनला अधिकृत प्रमाणपत्र दिले आहे.

