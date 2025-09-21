Nashik News : नाशिकच्या बिऱ्हाड आंदोलनाचा पहिला बळी: कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन

नाशिक: आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनाने अखेर पहिला बळी घेतला आहे. पेठ तालुक्यातील बोरवड आश्रमशाळेतील चतुर्थश्रेणी रोजंदारी कर्मचारी गौरव विक्रम अहिरे (वय २१) यांनी नोकरी गमावल्याच्या नैराश्यातून विषप्राशन करून आत्महत्या केली. चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यावर शुक्रवारी (ता. १९) रात्री अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली..गेल्या अडीच महिन्यांपासून बिऱ्हाड आंदोलक आदिवासी विभागाच्या बाह्यस्रोत भरतीच्या निर्णयाविरोधात आयुक्तालयाबाहेर ठिय्या देऊन बसले आहेत. आश्रमशाळांमधील तासिका व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना काढून टाकत, त्यांच्या जागी एक हजार ७९१ पदे ठेकेदारामार्फत भरली जाणार असल्याने हा निर्णय संतप्त वातावरण निर्माण करणारा ठरला..अहिरे हे स्वतः या आंदोलनात सक्रिय होते. १६ सप्टेंबरला नोकरी गमावल्याच्या धक्क्यातून त्यांनी विषप्राशन केले. तत्काळ त्यांना ‘मविप्र’च्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, चार दिवस सुरू असलेल्या उपचारांनंतर अखेर शुक्रवारी रात्री त्यांनी जगाचा निरोप घेतला..लग्नाआधीच मृत्यूचा धक्काअहिरे यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक होती. येणाऱ्या दिवाळीत त्यांचे लग्न ठरले होते; परंतु रोजंदारीवरील नोकरी गेल्याने कुटुंब निराश झाले. शेवटी नैराश्याच्या भरात त्यांनी आत्महत्येचा टोकाचा निर्णय घेतला, असा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला..३ महिन्यात कर्जमाफी द्या अन्यथा...; हायकोर्टानं राज्य सरकारला फटकारलं, २४८ शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा.आंदोलनकर्त्यांचा संताप उसळलागौरव अहिरे यांचा मृत्यू हा आदिवासी विभागाच्या चुकीच्या धोरणांचा थेट परिणाम असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे आंदोलन अधिक आक्रमक होण्याची शक्यता आहे."आदिवासी विभागाच्या चुकीच्या धोरणाचा गौरव अहिरे बळी ठरला आहे. अजून किती जणांचा बळी घेणार?"- ललित चौधरी, अध्यक्ष, आश्रमशाळा रोजंदारी कर्मचारी संघटना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.