नाशिक

Nashik News : नाशिकच्या बिऱ्हाड आंदोलनाचा पहिला बळी: कर्मचाऱ्याने संपवलं जीवन

BIRHAD Protest Outside Tribal Commissionerate : आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनाने अखेर पहिला बळी घेतला आहे. पेठ तालुक्यातील बोरवड आश्रमशाळेतील चतुर्थश्रेणी रोजंदारी कर्मचारी गौरव विक्रम अहिरे यांनी नोकरी गमावल्याच्या नैराश्यातून विषप्राशन करून आत्महत्या केली.
Gaurav Ahire

Gaurav Ahire

sakal 

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नाशिक: आदिवासी आयुक्तालयासमोर सुरू असलेल्या बिऱ्हाड आंदोलनाने अखेर पहिला बळी घेतला आहे. पेठ तालुक्यातील बोरवड आश्रमशाळेतील चतुर्थश्रेणी रोजंदारी कर्मचारी गौरव विक्रम अहिरे (वय २१) यांनी नोकरी गमावल्याच्या नैराश्यातून विषप्राशन करून आत्महत्या केली. चार दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यावर शुक्रवारी (ता. १९) रात्री अखेर त्यांची प्राणज्योत मालवली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
Recruitment
Employees
Tribal
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com