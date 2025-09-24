Nashik News : "एकच नारा, कायम करा": नाशिकमध्ये बिऱ्हाड आंदोलकांचा सरकारला इशारा

नाशिक: बिऱ्हाड आंदोलनकर्त्यांनी मंगळवारी (ता. २३) त्यांच्या न्यायहक्कासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चे काढला. या वेळी आंदोलनकर्त्यांनी अंगावर झाड-पाला परिधान करत पारंपरिक आदिवासी नृत्य सादर करत शासनाचा निषेध नोंदविला. या वेळी ‘एकच नारा कायम करा’ अशी मागणी करताना शासनाने दखल न घेतल्यास शिक्षणाकडून पुन्हा जंगलाकडे जावे लागेल. तसेच शस्त्रे घेऊ, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला. या वेळी जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. .राज्यातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील कंत्राटी शिक्षकांनी कायमस्वरूपी सेवेत सामावून घेण्यासह अन्य मागण्यांसाठी आंदोलन पुकारले आहे. आदिवासी आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलनकर्त्यांनी ७५ दिवसांपासून बिऱ्हाड थाटले आहे. शासनस्तरावर मागण्यांसंदर्भात वेळोवेळी पाठपुरावा करूनही अद्यापपर्यंत त्या मार्गी लागलेल्या नाहीत. त्यामुळे आक्रमक झालेल्या आंदोलनकर्त्यांनी आदिवासी आयुक्तालयापासून ते जिल्हाधिकारी कार्यालय, असा मोर्चा काढत शासनाचे लक्ष वेधले..शासनाने मागण्या तातडीने पूर्ण कराव्यात अन्यथा शिक्षणापासून दूर होत आम्हाला पुन्हा एकदा जंगलात जावे लागले. त्या वेळी हाती शस्त्र घेण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशारा आंदोलनकर्ते शिक्षकांनी या वेळी दिला. मोर्चेकऱ्यांनी त्र्यंबक नाका व सीबीएस चौकात निदर्शने केल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण झाली..मोर्चाचे वैशिष्ट्येहाती भाला घेत महिला अश्वावर झाली स्वारआंदोलनकर्त्यांच्या हाती कुऱ्हाड, धनुष्यबाणयुवकांनी डोक्याला, कमरेला झाड-पाला गुंडाळलाजिल्हा न्यायालयासमोर वाहतूक कोंडीत अडकली रुग्णवाहिकाजिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर पोलिसांचा बंदोबस्त.घोषणांनी परिसर दणाणलाआंदोलनकर्त्यांमधील पुरुषांनी त्यांच्या अंगावर खासगीकरण रद्द करावे, देशाचे नागरिक मूळ आदिवासी असा विविध प्रकारचा संदेश कोरला होता. तसेच ‘बिरसा मुंडा करे पुकार उलगुलान, उलगुलान’, ‘राघोजी भांगरे करे पुकार, उलगुलान, उलगुलान’, ‘एक तीर एक निशाण, सारे आदिवासी एकसमान’, ‘आमच्या मागण्या मान्य करा, नाहीतर खुर्च्या खाली करा’, अशा घोषणा दिल्या. या घोषणांनी परिसर दणाणून गेला..Video : नाळ 2 मधला चैतू ठरला दुसऱ्यांदा राष्ट्रीय पुरस्काराचा मानकरी; उपस्थितांनी टाळ्यांनी दणाणून सोडलं सभागृह ....या आहेत मागण्या२१ मे २०२५ चा शासन आदेश तत्काळ रद्द करावाशैक्षणिक सत्र २०२४-२५ मधील कार्यरत वर्ग तीन, चारमधील कर्मचाऱ्यांना रोजंदारी तत्त्वावर तत्काळ आदेशित करून हजर घ्यावेरोजंदारी वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचे मृत संवर्गातील पदे तत्काळ जीवित करावीत१६ नोव्हेंबर २०२२ चा सुधारित आकृतिबंध रद्द करावा१६ जूनपासून सर्व वर्ग तीन आणि चारची रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून कामावर हजर करावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.