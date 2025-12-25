ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर पेढे वाटले, आज भाजपमध्ये प्रवेश करणार; पण भाजपच्याच आमदाराचा कडाडून विरोध

महापालिका निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली असून या पार्श्वभूमीवर पक्षबदलाचे वारेही वाहू लागले आहेत. नाशिकमध्ये आता एका नेत्याच्या प्रवेशावरून भाजपमध्ये अंतर्गत धुसफूस सुरू आहे. भाजपचा सुपडा साफ होईल म्हणणाऱ्या नेत्यालाच भाजपमध्ये घेण्यात आलंय. तसंच महापालिकेवर भाजपचा भगवा फडकेल अशी प्रतिक्रिया नेत्यानं दिलीय. विनायक पांडे असं नेत्याचं नाव असून ते आता भाजपमध्ये प्रवेश करत आहेत..ठाकरे बंधूंच्या युतीनंतर माजी महापौर विनायक पांडे यांनी पेढेही वाटले. त्यानंतर आज ते भाजपमध्ये प्रवेश करत असल्यानं सर्वांच्याच भुवया उंचावल्या आहेत. त्यांच्या पक्ष प्रवेशाला आमदार देवयानी फरांदे यांनी विरोध केलाय. देवयानी फरांदे यांच्या पोस्टनंतर कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून त्यांनी भाजपच्या कार्यालयाबाहेर घोषणाबाजी करत विरोध दर्शवला.विनायक पांडे हे अगदी काल परवापर्यंत भाजपचा सुपडा साफ होईल असं म्हणत होते. आता भाजप प्रवेश करत असताना त्यांनी गिरीश महाजन यांचा १०० प्लसचा नारा पूर्ण करण्यासाठी हातभार लावू असं म्हटलंय. पण विनायक पांडे यांच्या पक्ष प्रवेशावरून भाजपमध्ये महाभारत सुरू झालं आहे..PM मोदी ख्रिसमसनिमित्त गेले चर्चमध्ये, प्रभू येशूसमोर केली प्रार्थना; पाहा Video.भाजपा आमदार देवयानी फरांदे यांनी विनायक पांडे यांच्या भाजप प्रवेशाला विरोध केला आहे. यासंदर्भात सोशल मीडियावर पोस्ट करून आमदार फरांदे यांनी उघड नाराजी व्यक्त केलीय. निवडणूक प्रमुख असूनही विनायक पांडे यांच्या प्रवेशाबाबत मला विश्वासात घेतलं नसल्याचा आरोप देवयानी फरांदे यांनी केलाय..माजी महापौर विनायक पांडे आणि काँग्रेस नेते माजी नगरसेवक शाहू खैरे यांच्या प्रवेशाला देवयानी फरांदे यांनी थेट विरोध दर्शवला आहे. प्रस्थापितांच्या विरोधात ठामपणे लढा देणाऱ्या हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांच्या पाठिशी मी खंबीरपणे असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. देवयानी फरांदे यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यानं नाशिकच्या राजकारणात खळबळ उडालीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.