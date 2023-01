Nashik Political News : आगामी निवडणुकीत भाजप- सेना युतीचा भगवा; मुख्यमंत्र्यांना दिला शब्द

By

नाशिक : बाळासाहेबांच्या शिवसेनेच्या सहसंपर्क नेतेपदी राजू लवटे, तर जिल्हाप्रमुखपदी अजय बोरस्ते यांची नियुक्ती बुधवारी (ता. ११) करण्यात आली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दोघांना शुभेच्छा दिल्या.

या वेळी आगामी निवडणुकीत महापालिकेवर भाजप व शिवसेना युतीचा भगवा फडकेल, असा शब्द दोघांनी दिला. (BJP shiv Sena alliance in upcoming elections word given to CM shinde Nashik Political News)

जून महिन्यात महाविकास आघाडीला जय महाराष्ट्र करत एकनाथ शिंदे यांनी चाळीस आमदारांसह भाजपच्या मदतीने राज्यात सत्ता स्थापन केली. पालकमंत्री दादा भुसे, खासदार हेमंत गोडसे व नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांच्या व्यतिरिक्त दमदार असा नेता बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मिळत नव्हता.

डिसेंबर महिन्यात मात्र जवळपास १३ माजी नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली प्रवेश केल्यानंतर संघटना बळकट होण्यास मदत झाली. त्याअनुषंगाने आता संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी पदांचे वाटप होणे गरजेचे होते.

त्यानुसार नाशिक जिल्हा सहसंपर्क नेतेपदी राजू लवटे, तर जिल्हाप्रमुखपदी बोरस्ते यांची निवड करण्यात आली. मुंबई येथे झालेल्या छोटेखानी कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दोघांना पुष्पगुच्छ देऊन शुभेच्छा दिल्या.

हेही वाचा : या महामार्गामुळं खरंच येईल 'समृद्धी'?

दोघेही अनुभवी

राजू लवटे यांच्याकडे सत्तेची पदे नसली तरी त्यांचे बंधू सूर्यकांत लवटे मागील तीन टर्म महापालिकेचे नगरसेवक आहे. राजू लवटे यांनी पूर्व विधानसभा मतदारसंघातून विधानसभेची निवडणूक लढवली.

महापालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते, महापालिकेचे गटनेते, शिवसेनेचे महानगरप्रमुख या महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या अजय बोरस्ते यांनी पार पाडल्या आहेत. २०१७ च्या महापालिकेच्या निवडणुकीची शिवसेनेची संपूर्ण जबाबदारी बोरस्ते यांच्याकडे होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जिल्ह्याची जबाबदारी त्यांच्याकडे सोपविण्याचा निर्णय घेतला.

"येत्या काळात बाळासाहेबांच्या शिवसेनेचा भगवा संपूर्ण नाशिक शहर व जिल्ह्यात फडकविण्याची जबाबदारी विश्वासाने पार पाडू."

- राजू लवटे, सहसंपर्क नेते, बाळासाहेबांची शिवसेना

"आगामी महापालिका व जिल्हा परिषद निवडणुकीत बाळासाहेबांची शिवसेना व भाजपच्या युतीचा झेंडा दोन्ही संस्थांवर फडकवू."

- अजय बोरस्ते, जिल्हाप्रमुख, बाळासाहेबांची शिवसेना

हेही वाचा: Nashik News : NMC उत्पन्नाची तूट तब्बल सव्वाचारशे कोटींवर; चालू आर्थिक वर्षाचे अंदाज कोलमडले