Nashik News: 40 दिवसांपासून बेपत्ता तरुणीचा मृतदेह आढळला विहिरीत

वणी : कोल्हेर (ता. दिंडोरी) येथे विहिरीत ४० दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या तरुणीचा मृतदेह आढळून आला.

याबाबत वणी पोलिसांत आकस्मिक मृत्यूची नोंद झाली आहे. कोल्हेर शिवारातील बाळू पांडुरंग वाघ यांच्या शेतातील विहिरीतील पाण्यात एका तरुणीचा मृतदेह तरंगताना शेतमालक बाळू वाघ यांना दिसला. (body of girl missing for 40 days found in well at vani Nashik News)

याबाबत त्यांनी पोलिसपाटील राजेंद्र दौलत गायकवाड यांना माहिती दिली. पाहणी केल्यानंतर पोलिसपाटलांनी वणी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी स्थानिकांच्या मदतीने विहिरीतून कुजलेल्या अवस्थेत असलेला तरुणीचा मृतदेह बाहेर काढला.

तरुणीची ओळख पटली असून, निर्मला यशवंत पवार (वय १९) असे तिचे नाव आहे. अस्वलीपाडा येथील शेतातील घरातून २५ सप्टेंबर २०२३ पासून ती बेपत्ता होती. २७ सप्टेंबरला तरुणीच्या पालकांनी दिलेल्या माहितीवरून वणी पोलिसांत हरविल्याची नोंद झाली होती.

तब्बल ४० दिवसांनतर तरुणीचा मृतदेह विहिरीत कुजलेल्या अवस्थेत आढळला. पांडाणे प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण साबळे यांनी जागेवरच शवविच्छेदन केले.