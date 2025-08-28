Education News : नाशिकमध्ये बी.फार्मसी प्रवेशाचा 'खेळखंडोबा'; नोंदणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ

नाशिक: इतर विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या तीन फेऱ्या पूर्ण झालेल्या असताना औषधनिर्माणशास्त्र शाखेतील पदवी अभ्यासक्रम (बी. फार्मसी)च्या प्रवेशाला मुहूर्त लागलेला नाही. वारंवार मुदतवाढीचा सोपस्कार पार पाडताना संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेचा खेळखंडोबा केला आहे. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मंगळवार (ता. २)पर्यंत नोंदणी मुदत दिली आहे..शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ करिता अनेक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशप्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आल्या आहेत. विशेषतः पदवी अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाच्या साधारणतः तीन फेऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण होत आहे. दुसरीकडे औषधनिर्माणशास्त्र शाखेच्या अभ्यासक्रमांचा गोंधळ कायम आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून विविध कारणांनी या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाची प्रक्रिया थेट डिसेंबरपर्यंत चालत असून, यामुळे विद्यार्थ्यांची अतोनात हानी होत आहे. .वारंवार मुदत देताना ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात नोंदणी मुदत संपुष्टात आली होती. यानंतर सीईटी सेलने गुणवत्तायादी जाहीर करण्यासंदर्भात संभाव्य तारखांची घोषणादेखील केली होती. मात्र प्रवेश वेळापत्रकामध्ये पुन्हा सुधारणा करताना नोंदणीला मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे..आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मंगळवार (ता. २)पर्यंत नोंदणी करता येणार आहे. जर या वेळापत्रकात बदल केला गेला नाही, तर ६ सप्टेंबरला तात्पुरती गुणवत्तायादी प्रसिद्ध होईल. ७ ते ९ सप्टेंबरदरम्यान हरकती नोंदविण्यास मुदत असेल व १२ सप्टेंबरला अंतिम गुणवत्तायादी प्रसिद्धीचे नियोजन आहे..ऑक्टोबरपर्यंत चालणार प्रक्रियासध्याचे वेळापत्रक अंतिम असल्याचे ग्राह्य धरले तरी प्रवेशाच्या चार फेऱ्या, महाविद्यालय स्तरावरील फेरी अशी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी वीस ते पंचवीस दिवसांचा कालावधी लागू शकतो. सद्यःस्थितीत सप्टेंबर मध्यापर्यंत प्रवेशफेऱ्या पार पडण्याची काहीही चिन्हे नाहीत. त्यामुळे प्रवेशप्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी किमान ऑक्टोबर महिना उजाडणार आहे..धक्कादायक! बदला घेण्यासाठी शिक्षकाने 426 विद्यार्थ्यांच्या अन्नात घातलं फिनाईल; आरोपी शिक्षकाला तत्काळ अटक, नेमकं काय घडलं?.डी. फार्मसीचेही पहिले पाढे पंचावन्नतंत्रशिक्षण संचालनालयातर्फे पदविका अभ्यासक्रम डी. फार्मसीच्या नोंदणीला उशिराने सुरुवात केली होती व तब्बल एक महिन्याची नोंदणी मुदत दिली होती. ही मुदत सोमवारी (ता. २५) पूर्ण होत असताना आता डीटीईने पुन्हा नोंदणीस मुदतवाढ दिली आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार १० सप्टेंबरपर्यंत नोंदणी मुदत आहे. त्यानंतर मुदतवाढ दिली गेली नाही, तरी प्रवेशाची प्रक्रिया ऑक्टोबरपर्यंत चालेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.