नाशिक

Education News : नाशिकमध्ये बी.फार्मसी प्रवेशाचा 'खेळखंडोबा'; नोंदणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ

Admission rounds may continue till October : वारंवार मुदतवाढीचा सोपस्‍कार पार पाडताना संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेचा खेळखंडोबा केला आहे. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मंगळवार पर्यंत नोंदणी मुदत दिली आहे.
B Pharmacy admission
B Pharmacy admissionsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: इतर विविध व्‍यावसायिक अभ्यासक्रमांच्‍या प्रवेशाच्‍या तीन फेऱ्या पूर्ण झालेल्‍या असताना औषधनिर्माणशास्‍त्र शाखेतील पदवी अभ्यासक्रम (बी. फार्मसी)च्‍या प्रवेशाला मुहूर्त लागलेला नाही. वारंवार मुदतवाढीचा सोपस्‍कार पार पाडताना संपूर्ण प्रवेशप्रक्रियेचा खेळखंडोबा केला आहे. आता सुधारित वेळापत्रकानुसार मंगळवार (ता. २)पर्यंत नोंदणी मुदत दिली आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
education
student
Admission
Pharmacy
CET
Merit List
de-pharmacy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com