Sunita Dhangar Bribe Case : गेल्या जूनमध्ये ५० हजार रुपयांची लाच घेताना अटक करण्यात आलेल्या महापालिकेच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी सुनीता धनगर यांच्याविरोधात अपसंपदेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

धनगर यांच्याकडे ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक ९६ लाख ४३ हजार ८०९ रुपयांची अपसंपदा जमा असल्याचे आढळून आले. (Bribe case against Sunita Dhangar 64 percent more wealth than known sources nashik crime)

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने २ जूनला ५० हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली होती. पथकाला त्यांच्या घरझडतीत ८५ लाखांची रोकड व ३२ तोळे सोन्याचे दागिने आढळून आले होते.

यासह आडगाव शिवारात मोकळा भूखंड आणि शहरात आणखी दोन महागडे फ्लॅट धनगर यांच्या नावे असल्याचे उघडकीस आले होते. विभागाने केलेल्या उघड चौकशीत धनगर यांनी ज्ञात स्रोतापेक्षा ६४.८७ टक्के जादा संपत्ती गोळा केल्याचे उघडकीस आले.

त्यामुळे पथकाने अंबड पोलिस ठाण्यात धनगर यांच्याविरोधात अपसंपदेचा गुन्हा दाखल केला. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने धनगर यांच्या मालमत्तेची उघड चौकशी केली.

या चौकशीत त्या १५ जून २०१० ते ३ जून २०२३ या कालावधीत शासकीय सेवेत लोकसेवक म्हणून कार्यरत होत्या. या कालावधीत त्यांनी त्यांच्या कायदेशीर ज्ञात स्रोतापेक्षा अधिक ९६ लाख ४३ हजार ८०९ रुपयांची अपसंपदा जमा केल्याचे आढळून आले.

त्यामुळे धनगर यांच्याविरोधात अंबड पोलिस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) (ब )/१३ (२) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.