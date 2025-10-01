BSc Nursing Admission : बी.एस्सी. नर्सिंग प्रवेशात मोठा बदल! ५० पर्सेंटाईलची अट रद्द, सर्व सीईटीधारक पात्र

नाशिक: राज्यभर सुरू असलेल्या अतिवृष्टी व पूरस्थितीमुळे बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमासाठी नोंदणीची मुदत वाढविली आहे. येत्या ५ ऑक्टोबरपर्यंत पात्रताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेशप्रक्रियेत सहभागासाठी नोंदणी करता येईल, असे सीईटी सेलने स्पष्ट केले आहे. प्रवेशासाठी असलेल्या निकषांमध्ये बदल जाहीर केले असून, यामुळे सीईटी दिलेले सर्वच विद्यार्थी आता प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत..राज्यात सध्या उद्भवलेल्या परिस्थितीमुळे बी.एस्सी. नर्सिंग या अभ्यासक्रमात प्रवेशफेरीसाठी अनेक विद्यार्थी नोंदणी करू शकले नाहीत. या विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय नर्सिंग कौन्सिलने प्रवेशाची कटऑफची मुदत ३१ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली आहे. यामुळे सीईटी सेलने प्रवेश नोंदणीची वाढीव संधी या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली. बी.एस्सी. नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशाच्या नोंदणीची मुदत ५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढविली आहे..अधिकाधिक विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळण्यासाठी भारतीय नर्सिंग कौन्सिलने बी.एस्सी. नर्सिंगच्या अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषात बदल केला आहे. यानुसार पूर्वी प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ५० पर्सेंटाईल गुणांची अट रद्द केली. त्या अनुषंगाने या अभ्यासक्रमाच्या पात्रता निकषात राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाने बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ५० .Rashtriya Swayamsevak Sangh: 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पाचगणीत संचलन'; शहरात देशभक्तीचे वातावरण निर्माण.पर्सेंटाईल गुणांची अट रद्द केली. त्यामुळे एमएच नर्सिंग सीईटी दिलेले सर्व विद्यार्थी या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी पात्र ठरले आहेत. यामुळे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी उपलब्ध होईल. या सुधारित पात्रतेची संधी शैक्षणिक वर्ष २०२५–२०२६ मध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.