NMC News: अंदाजपत्रकाची उडी अडीच हजार कोटी पार; लोकसभा निवडणूक आचारसंहिता पूर्वीच मंजुरीसाठी धावपळ

नाशिक : शहर विकासाची दिशा ठरविणाऱ्या आगामी २०२४-२५ या आर्थिक वर्षासाठीचे अंदाजपत्रक अडीच हजार कोटींचा टप्पा गाठणार आहे.

दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीचे आचारसंहिता फेब्रुवारी अखेर किंवा मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात कुठल्याही क्षणी लागण्याची शक्यता गृहीत धरून त्यापूर्वीच अंदाजपत्रक मंजुरी करण्यासाठी धावपळ सुरू आहे.

त्याचाच एक भाग म्हणून सुट्टीच्या दिवशीही विभागांची मॅरेथॉन बैठक होणार आहे. (Budget jump crosses two half thousand crores Lok Sabha Election Code of Conduct is already in running for approval NMC News)