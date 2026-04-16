Buldhana ACB Trap : गरिबांच्या हक्काच्या घरांवर डल्ला! प्रधानमंत्री आवास योजनेत 20 हजारांची लाच घेणाऱ्या अभियंत्याला अटक

बुलढाणा : जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) मोठी कारवाई करत मोताळा पंचायत समितीतील कंत्राटी ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता (buldhana bribery case engineer arrest) सचिन शुधन इंगळे (वय ३३) याला २० हजार रुपयांची लाच घेताना रंगेहाथ अटक केली..मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत मंजूर घरकुलाच्या दुसऱ्या हप्त्यासाठी संबंधित लाभार्थ्याकडून आरोपीने २५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. मात्र, तडजोडीनंतर ही रक्कम २० हजार रुपयांवर निश्चित करण्यात आली..याबाबत तक्रारदाराने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर सापळा रचण्यात आला. पिंपळगाव राजा-मोताळा रोडवरील फुली फाटा येथे आरोपी इंगळे लाच स्वीकारताना ACB पथकाने त्याला रंगेहाथ पकडले..या प्रकरणी आरोपीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.