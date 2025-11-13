Buldhana : मुंबईहून परतताना काँग्रेस नेत्याचा धावत्या ट्रेनमधून पडून मृत्यू, कसारा स्थानकात अपघात

मुंबईहून चिखलीला निघालेल्या काँग्रेस नेत्याचा रेल्वेतून पडल्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक प्रभारी आणि चिखली तालुका काँग्रेस कमिटीचे माजी तालुका अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र भुसारी असं मृत्यू झालेल्या नेत्याचं नाव आहे. १२ नोव्हेंबरला सायंकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास कसारा स्थानकात ही दुर्घटना घडली..मराठा सेवा संघाच्या माध्यमातून समाजसेवा केल्यानंतर डॉक्टर सत्येंद्र भुसारी यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. अलिकडेच त्यांची काँग्रेसने पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे निरीक्षक म्हणून निवड केली होती. यानिमित्ताने पक्षाच्या मुंबईतील बैठकीसाठी ते गेले होते. भुसारी यांच्या मृत्यूच्या घटनेनं राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे..Mumbai : १० लाख मला, १५ लाख न्यायाधीशांना! १५ लाखांची लाच घेताना लिपिक जाळ्यात, कॉल उचलून न्यायमूर्तीही अडकले.मुंबईहून चिखलीला परतताना कसारा घाटात धावत्या रेल्वेतून पडल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. दुर्घटनेत त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली होती. त्यांना उपचारासाठी दाखल केलं होतं. पण उपचाराआधीच त्यांची प्राणज्योत मालवली होती. सत्येंद्र भुसारी ज्या रेल्वेतून पडले ती गाडी कसारा स्टेशनवर थांबत नव्हती. यामुळे अपघात नेमका कसा झाला याचा तपास केला जात आहे..डॉक्टर सत्येंद्र भुसारी यांचा कसारा स्थानकात अपघात झाल्याची माहिती समजताच माजी आमदार राहुल बोंद्र हे मुंबईहून घटनास्थळी दाखल झाले. इतर सहकारीसुद्धा तातडीने कसारा इथं पोहोचले. चिखलीच्या लोकप्रतिनिधींकडूनही प्रशासनाशी संपर्क साधून आवश्यक मदत करण्याची सूचना दिली गेली. डॉक्टर भुसारी यांच्या अपघाती मृत्यूने चिखली तालुक्यासह जिल्ह्यात शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.