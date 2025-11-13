नाशिक

Buldhana : मुंबईहून परतताना काँग्रेस नेत्याचा धावत्या ट्रेनमधून पडून मृत्यू, कसारा स्थानकात अपघात

बुलढाणा जिल्ह्यातील चिखली तालुक्याचे काँग्रेस कमिटीचे माजी अध्यक्ष डॉ़क्टर सत्येंद्र भुसारी यांचा कसारा स्थानकात अपघाती मृत्यू झालाय. धावत्या ट्रेनमधून ते पडल्यानं गंभीर जखमी झाले होते.
मुंबईहून चिखलीला निघालेल्या काँग्रेस नेत्याचा रेल्वेतून पडल्यानं मृत्यू झाल्याची घटना घडलीय. पैठण विधानसभा मतदारसंघाचे निवडणूक प्रभारी आणि चिखली तालुका काँग्रेस कमिटीचे माजी तालुका अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र भुसारी असं मृत्यू झालेल्या नेत्याचं नाव आहे. १२ नोव्हेंबरला सायंकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास कसारा स्थानकात ही दुर्घटना घडली.

