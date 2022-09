जुने नाशिक : लालबागचा राजाचे दर्शन घेण्यासाठी मुंबईला जाणे वाघ कुटुंबीयांना चांगलेच महागात पडले. अज्ञात संशयितांनी दरवाजाचे लॉक तोडून घरातील सोन्या- चांदीचे दागिने दोन लॅपटॉप, एटीएम कार्ड घराचे कागदपत्र तसेच साड्या असे सुमारे ५४ हजाराचा मुद्देमाल लंपास केल्याची घटना नानावली परिसरात घडली. (burglary at old nashik home while family gone to lalbaugcha raja nashik Crime news)

ललिता वाघ कुटुंबीयांसह शनिवारी (ता. ३) मुंबई येथे लालबागचा राजाचे दर्शन घेण्यासाठी गेले होते. रविवारी (ता.४) रात्री सर्व घरी परतले. घराचे लॉक तुटलेले लक्षात आले. त्यांनी आत जाऊन पाणी केली असता, देव्हाऱ्यातील बाप्पाची चांदीची मूर्ती, सोन्याचे गोफ, दोन लॅपटॉप, दोन मोबाईल, साड्या, एटीएम कार्ड, घराचे कागदपत्र, रोटर, मेकअप साहित्य असा ५४ हजाराचा ऐवज संशयितांनी चोरून नेला. ललिता वाघ यांनी भद्रकाली पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधत माहिती दिली. अज्ञात संशयितांविरुद्ध तक्रारीवरून गुन्हा दाखल झाला आहे.

