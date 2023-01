Nashik News : अवघ्या 12 तासात पोलिसांकडून घरफोडीची उकल

By

जुने नाशिक : भद्रकाली गुन्हे शोध पथकाकडून १२ तासात नानावली येथील घरफोडीची उकल करून दोन संशयितांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून ५५ हजार ५०० चा चोरीचा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला.

नानावली येथील राजेंद्र माळी यांच्या घरी चोरी झाली होती. पोलिस संशयितांचा शोध घेत होते. गुन्हे शोध पथकाचे सागर निकुंभ आणि धनंजय हासे यांना घरफोडीतील संशयित नानावली येथील असल्याची माहिती मिळाली. (Burglary solved by police in just 12 hours Nashik News)

वरिष्ठ निरीक्षक दत्ता पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाचे सहाय्यक निरीक्षक किशोर खांडवी, रमेश कोळी, सागर निकुंभ, धनंजय हासे, लक्ष्मण ठेपणे, श्यामकांत पाटील, एम. व्ही. बोरसे यांनी नानावली येथून संशयित इरफान ऊर्फ पाथऱ्या शेरु सय्यद (२४) याला बुधवारी रात्री ताब्यात घेतले.

त्याची कसून चौकशी केली असता त्याने गुन्ह्याची कबुली दिली. तसेच संशयित सनी सोमनाथ दोडके (२०, रा.काझी गढी) हादेखील चोरीत सहभागी असल्याचे सांगितले. अधिक चौकशीत काही दिवसांपूर्वी कुंभारवाडा येथे झालेली चोरीदेखील त्यांनी दोघांनी मिळून केल्याचे सांगितले.

शिवाय चोरीचा ऐवज विक्री केल्याचे सांगितले. नानावली येथे झालेली घरफोडीतील ५५ हजार ५०० रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. त्यामुळे दोघांची रवानगी मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे.

