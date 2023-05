Gram Panchayat Bypoll Election: जिल्ह्यात 34 ग्रामपंचायतीत गुरुवारी होणार पोटनिवडणूक

Gram Panchayat Bypoll Election : जिल्ह्यातील ३४ ग्रामपंचायतीमध्ये येत्या गुरुवारी (ता. १८) जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीची पोटनिवडणूक होणार आहे. थेट संरपंच पदासाठी होणाऱ्या या पोट निवडणुकीत ४२ जागांसाठी ही निवडणूक होणार आहे. (By elections will be held in 34 Gram Panchayats in district on Thursday nashik news)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

बेलगाव ढगा, गोवर्धन (ता. नाशिक), पिंपळवटी, तोंडवळ (पेठ), अंजनेरी, गावठा, वाढोली (त्र्यंबकेश्वर), वाघाड, कोचरगाव (दिंडोरी), कऱ्हाळे (इगतपुरी), गोरठाण, कोठुरे, नांदूर मध्यमेश्वर (निफाड), जायगाव,

मिरगाव, सोनगिरी (सिन्नर), पाटोदा, रहाडी (येवला), झाडी, कौळाणे, कुकाणे, गारेगाव, लोणवाडे (मालेगाव), बोलठाण, हरणुल, शिरसाणे, निमोण (चांदवड), ककाणे, देसराणे (कळवण), नामपूर, मळगाव, मुंजवाड, (बागलाण), श्रीरामपूर दहिवड (देवळा) अशा ४२ ग्रामपंचायतीत पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होणार आहे.