Marathi Rangabhoomi : मराठी रंगभूमी दिन अमेरिकेत साजरा! 'गढीवरच्या पोरी' नाटकाने सॅन फ्रान्सिस्कोतील नवीन ब्लॅकबॉक्स थिएटरचा प्रारंभ

‘Gadhiwarchi Pori’ Debuts at San Francisco Blackbox Theater : सॅन फ्रान्सिस्कोतील ब्लॅकबॉक्स थिएटरमध्ये ‘गढीवरच्या पोरी’चे पदार्पण; कॅलिफोर्नियातील कलाकार व तंत्रज्ञांच्या सहभागाने मराठी रंगभूमीचा अनुभव अमेरिकेत साकार
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: कॅलिफोर्निया आर्टस असोसिएशन (कला)च्या सॅन फ्रान्सिस्कोतील ब्लॅकबॉक्स रंगमंचाचा गुरुवारी (ता. ६) दत्ता पाटीललिखित ‘गढीवरच्या पोरी’ या नाटकाने प्रारंभ होणार आहे. या नाटकाची निर्मिती कॅलिफोर्निया आर्टस असोसिएशनने केली असून, गुरुवार (ता. ६) ते रविवार (ता. ९) दरम्‍यान सलग सहा प्रयोग होत आहेत.

