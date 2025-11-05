Marathi Rangabhoomi : मराठी रंगभूमी दिन अमेरिकेत साजरा! 'गढीवरच्या पोरी' नाटकाने सॅन फ्रान्सिस्कोतील नवीन ब्लॅकबॉक्स थिएटरचा प्रारंभ

नाशिक: कॅलिफोर्निया आर्टस असोसिएशन (कला)च्या सॅन फ्रान्सिस्कोतील ब्लॅकबॉक्स रंगमंचाचा गुरुवारी (ता. ६) दत्ता पाटीललिखित ‘गढीवरच्या पोरी’ या नाटकाने प्रारंभ होणार आहे. या नाटकाची निर्मिती कॅलिफोर्निया आर्टस असोसिएशनने केली असून, गुरुवार (ता. ६) ते रविवार (ता. ९) दरम्यान सलग सहा प्रयोग होत आहेत. .कॅलिफोर्नियातील कलावंत व तंत्रज्ञांच्या सहभागाने हे नाटक दिग्दर्शित करणारे कॅलिफोर्नियातील ज्येष्ठ रंगकर्मी तथा ‘कला’ संस्थेचे सचिव व खजिनदार मुकुंद मराठे यांनी याबाबत माहिती दिली. ‘कला’ ही संस्था २००२ पासून सॅन फ्रान्सिस्को बे ऐरिया या क्षेत्रात प्रायोगिक रंगभूमीसाठी काम करत आहे. .ही संस्था दर्जेदार प्रायोगिक नाटकांची निर्मिती करते. बे एरियात वेगवेगळ्या रंगमंचांवर नाट्यकृतींचे सादरीकरण करतानाच ‘समीप रंगमंच’ या उपक्रमात एखाद्या कम्युनिटी रूममध्ये दोन, तीन किंवा कधी-कधी चारही बाजूंना प्रेक्षकांना बसवून एकांकिका सादर केल्या जातात. आता गिरीश गायतोंडे आणि विभा गायतोंडे यांच्या देणगीमुळे ‘कला’ला हक्काची जागा मिळाली आहे. .या जागेत पुण्याच्या ‘द बॉक्स’ या ब्लॅक बॉक्स थिएटरवरून प्रेरणा घेऊन प्रकाशयोजनाकार तथा ज्येष्ठ रंगकर्मी प्रदीप वैद्य यांच्या सल्ल्यानुसार संस्थेने ब्लॅक बॉक्स थिएटर तयार झाले आहे. त्याचा प्रारंभ दत्ता पाटीललिखित ‘गढीवरच्या पोरी’ या दीर्घांकाच्या सादरीकरणाने होत आहे. चार दिवसांमध्ये सहा प्रयोग करून प्रारंभ होईल..मराठी रंगभूमी दिनाचे औचित्यगढीवरच्या पोरी या नाटकात निकिता गोखले, समृद्धी घैसास, अंजली भिडे, इला बडगे आणि स्नेहा घारपुरे या कॅलिफोर्नियातील कलाकारांच्या भूमिका आहेत. साकेत जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली अनन्य जोशी, अवधूत भांबारे, निरंजन पागे आणि सागर फाटक संगीताची बाजू सांभाळत आहेत. अद्वैत जोशी यांची प्रकाशयोजना आहे. बुधवारी (ता. ५) साजऱ्या होणाऱ्या मराठी रंगभूमी दिनाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेत हा उपक्रम होत आहे..कला संस्थेची वाटचालपाटील यांचा ‘गढीवरच्या पोरी’ दीर्घांक वाचला तेव्हाच ‘कला’च्या समीप उपक्रमात सादर करण्याचे प्रकर्षाने जाणवले. एक पुरुष तरलतेने आणि कुठलाही अभिनिवेश न बाळगता पाच महिलांच्या मनातील भावभावनांची आंदोलने समजून घेत सकसपणे मांडतो ही गोष्ट लोभसवाणी आहे. .नवीन ब्लॅक बॉक्स थिएटरमध्ये चारही बाजूला प्रेक्षक बसवून त्याचे सादरीकरण करणे दिग्दर्शनाच्या दृष्टीनेही आव्हानात्मक वाटले म्हणूनच हा घाट घातला. संस्थेने प्रेक्षकांची मागणी अधिक प्रगल्भ बनविण्याचा ध्यास घेत गेली २३ वर्षे मोजका पण दर्दी, जाणकार प्रेक्षकवर्ग कॅलिफोर्नियात तयार केला आहे. ‘कला’च्या भूमिकेकडे आकर्षित होणारे अनेक तरुण कलाकार पुरुषोत्तम करंडक, फिरोदिया गाजवून आले आहेत. ‘गढीवरच्या पोरी’नंतर दत्ता पाटील यांच्या इतर नाटकांचीही निर्मिती ‘कला’तर्फे होणार असल्याची माहिती मुकुंद मराठे यांनी दिली..काय आहे ‘गढीवरच्या पोरी’?मुंबईत सनदिका घेऊन राहणाऱ्या पाच वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मुलींची ही कथा आहे. स्वतंत्र असतानाही नव्या काळातही परंपरेच्या गढीचे सतत सावट असलेल्या या मुलींची पाच स्वगते या नाटकात आहेत. मोबाईलद्वारे आपापल्या संबंधिताशी बोलताना या पाचही मुलींचे आयुष्य लेखकाने उलगडत नेले आहे. .Sangli News: रंगणार लोककलेचा जल्लोष! बालरंगभूमी परिषदेतर्फे बालकलाकार सादर करणार पारंपरिक नृत्य व गीतांचा उत्सव.वेगवेगळी आर्थिक, सामाजिक पार्श्वभूमी असताना शेवटी एकाच प्रवाहापाशी पाचही जणी येऊन थांबतात. एका अगतिक तथ्याशी आणून ठेवणाऱ्या या नाटकाचे सचिन शिंदे यांनी दिग्दर्शन केले होते. तेव्हा मराठी रंगभूमीवर काही प्रयोग झाले असून, अनेक पुरस्कारही या नाटकाला मिळाले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.