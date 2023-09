Milk Adulteration News : गुजरातहून येणाऱ्या दुधाची तपासणी; मोबाईल टेस्टिंग व्हॅनच्या माध्यमातून धडक मोहीम

Milk Adulteration News : जिल्ह्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थातील भेसळ रोखण्यासाठी मोबाईल टेस्टिंग व्हॅनच्या माध्यमातून तपासणी करण्यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात येणार आहे. (campaign to check adulteration of milk and milk products through mobile testing vans nashik news)

तसेच, गुजरातमधून येणारा खवा, मावा व इतर दुग्धजन्य पदार्थांची तपासणी करण्यात येईल, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीचे अध्यक्ष बाबासाहेब पारधे यांनी दिली.

अप्पर जिल्हाधिकारी पारधे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय दूध भेसळ प्रतिबंधक समितीची बैठक झाली, त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा दुग्ध व्यवसाय विकास अधिकारी वाय. आर. नागरे आदींसह अधिकारी उपस्थित होते.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

श्री. पारधे म्हणाले, की लहान मुलांच्या व ग्राहकांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होऊ नये, यासाठी सर्व दूध विक्रेते, स्वीट मार्टधारक, किरकोळ दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री करणारे यांनी दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करताना ते पदार्थ उच्च गुणप्रतीचे, भेसळविरहित व पदार्थांवर मुदतपूर्व तारीख नमूद असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

दूध व दुग्धजन्य पदार्थांतील भेसळ रोखण्यासाठी मोबाईल टेस्टिंग व्हॅनच्या माध्यमातून तपासणी करण्यासाठी धडक मोहीम राबविण्यात येईल. पथकांमार्फत तपासणी केलेले दूध व दुग्धजन्य पदार्थ कमी गुणप्रतीचे, भेसळयुक्त व मुदतपूर्व तारीख नसल्यास संबंधित आस्थापनेवर जिल्हास्तरीय समितीमार्फत अन्नसुरक्षा व मानके कायदा २००६ नुसार दंडात्मक व कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येणार आहे.