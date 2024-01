NMC News : नाशिक शहरात बेवारस, नादुरुस्त वाहन उचलण्याची मोहीम; जप्तीतून कारवाईचा खर्च करणार वसूल

नाशिक : महापालिकेकडून शहरात मोठ्या प्रमाणात स्वच्छता मोहीम राबविली जाणार आहे. त्या मोहिमेचा भाग म्हणून रस्त्यावर विनावापर पडून असलेल्या व अनधिकृतपणे सोडून दिलेल्या बेवारस व नादुरुस्त वाहन उचलण्याची मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.

वाहन मालकांनी सात दिवसात ती वाहने हटवावी अन्यथा जप्तीची कारवाई केली जाणार असून जप्त केलेली वाहने लिलाव करून त्यातून कारवाईचा खर्च वसुल केला जाणार आहे. (Campaign to pick up abandoned broken down vehicles in city Proceeds will be recovered from confiscation Nashik News)