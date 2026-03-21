Who is Ashok Kharat? आईसमोरच अल्पवयीन मुलीला शर्ट वर करायला सांगितला अन्..; कॅप्टन खरातच्या भोंदूगिरीचा थरकाप उडवणारा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल

Ashok Kharat arrest Nashik case : नाशिकमध्ये स्वयंघोषित अंकशास्त्रज्ञ कॅप्टन अशोक खरात याला बलात्काराच्या गंभीर आरोपाखाली पोलिसांनी अटक केली असून, या घटनेमुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. नेते, राजकारणी आणि काही सेलिब्रिटींसोबतचे त्याचे संबंध उघड होत असून, त्याच्यासोबतचे फोटोही समोर आल्याने प्रकरण अधिकच चर्चेत आले आहे..अटकेनंतर अशोक खरातच्या भोंदूगिरीचे (fake numerologist scam) अनेक प्रकार उघडकीस येत आहेत. त्यातच आता अल्पवयीन मुलीवर अघोरी उपचार केल्याचा एक धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे संताप व्यक्त केला जात आहे..Ashok Kharat Arrested : 'कॅप्टन' खरातचा घाणेरडा चेहरा उघड; पोलिस तपासात समोर आली धक्कादायक माहिती, राजकीय वर्तुळात खळबळ.मिळालेल्या माहितीनुसार, खरात 'केबल टेस्टर' आणि इतर तांत्रिक उपकरणांचा वापर करून उपचार केल्याचा बनाव करत होता. संबंधित व्हिडिओमध्ये तो एका अल्पवयीन मुलीच्या पोटावर 'इंटरनेट केबल टूल' फिरवत उपचार करत असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, मुलीच्या आईसमोरच तिला शर्ट वर करण्यास सांगून हा प्रकार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे..Ashok Kharat Arrested in Nashik : शिर्डी ते नाशिकपर्यंत पसरलंय खरातच्या पापाचं जाळं; आता SIT लावणार छडा, महाराष्ट्रात कुठे कुठे गुन्हे दाखल?.या घटनेमुळे अंधश्रद्धा आणि फसवणुकीचा गंभीर मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. पोलिस या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, अशोक खरातच्या विरोधात आणखी गुन्हे दाखल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणामुळे समाजात संतापाची लाट उसळली असून, अशा भोंदूगिरीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.