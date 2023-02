Nashik News : वणी- सापुतारा रस्त्यावर कारचा अपघात; 3 ठार, एक गंभीर जखमी

By

वणी (नाशिक) : वणी- सापुतारा महामार्गावर,चौसाळे फाट्यानजीक व्हेर्ना कार रस्त्याच्या खाली उतरल्याने अपघात होऊन दोन युवती व एक युवक मयत झाले असुन एक जण गंभीर जखमी आहे. (Car accident on Vani Saputara road 3 killed one seriously injured Nashik News)

याबाबत वणी पोलिसांनी दिलेली सविस्तर माहिती अशी की आज मंगळवार दि.२८फेब्रुवारी रोजी दुपारी साडेचार वाजेच्या सुमारास वणी- सापुतारा मार्गावर चौसाळे फाट्या नजीक व्हर्ना कार भरधाव वेगात वणी बाजुकडून सापूताऱ्याकडे जात असतांना चालकाचे नियंत्रण सुटून सदर कार रस्त्याच्या खाली जाऊन अपघात झाला.

सदर अपघातात अंजली राकेश सिंग वय २३ वर्षे रा. सातपुर, नाशिक, नोमान चौधरी वय २१ वर्षे रा. सातपुर अंबड लिंक रोड नाशिक व सृष्टी नरेश भगत वय २२ वर्षे रा. रामबाज स्क्वेअर, नागपुर हे तीघे मयत झाले आहे.

तर अजय गौतम वय २० वर्षे रा. सातपुर लिंक रोड नाशिक हा जखमी झालेला आहे. जखमीस पुढील उपचाराकरिता नाशिक जिल्हा रुग्णालय येथे दाखल करण्यात आले आहे. सदर अपघाताची नोंद करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत वणी पोलिसात सुरू होते.

पुढील तपास वणी पोलीस ठाण्याचे सपोनि.स्वप्निल राजपुत यांच्या मार्गदर्शनाखाली वणी पोलीस तपास करीत आहे.