Dhule Crime News : भाईजीनगरात व्यावसायिकाकडे चोरी; दागिने लंपास

धुळे : शहरातील भाईजीनगरातील व्यावसायिकाकडील घरफोडीत (Robbery) चोरट्यांनी एक लाख रोख, १५ ग्रॅमचे सोने व दहा भार चांदीचे दागिने लंपास केले. (Thieves looted 1 lakh cash 15 grams of gold 10 loads of silver jewelery in house burglary of businessman jalgaon crime news)

याबाबत माहिती मिळताच शहर पोलिसांनी घटनास्थळी भेट देत पाहणी केली.टुर्स ॲन्ड ट्रॅव्हल्स व्यावसायिक मनोज रमेश सोनवणे (वय ३१, रा. प्लॉट नं. २३, भाईजीनगर) शनिवारी (ता. २५) सायंकाळी सहकुटुंब वणी येथे गेले होते.

त्यामुळे त्यांचे घर बंद होते. ही संधी चोरट्यांनी साधली. रात्रीतून घराच्या प्रवेशद्वाराचे कुलूप तोडून प्रवेश केला.

कपाटातून एक लाख रुपये व पंधरा ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने, चांदीचा दहा भार वजनाचा करदोडा असा ऐवज नेला. रविवारी सायंकाळी सोनवणे घरी परतले तेव्हा त्यांना घरफोडी झाल्याचे लक्षात आले.