Nashik Bribe Crime : 5 लाखांच्या लाचेप्रकरणी दोघांविरोधात गुन्हा

Nashik Bribe Crime : सोसायटीचे कर्ज न फेडल्याने घराचा लिलाव करण्याची प्रक्रियेत तक्रारदाराच्या बाजूने निकाल देण्यासाठी दोघा संशयतांनी सहा लाखांची लाचेची मागणी केली तडजोडीअंती पाच लाख रुपये देण्याचे ठरले.

या प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने पडताळणीअंती गुन्हा दाखल केला आहे. (case against two in connection with bribery of 5 lakhs nashik bribery crime news)