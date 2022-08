घरात घुसून मारहाण करणाऱ्या महिलांविरुद्ध गुन्हा दाखल

जुने नाशिक : तक्रारदार सरफराज पठाण यांच्या घरात सोमवार (ता. १) काही महिला व पुरुषांनी जबरदस्तीने प्रवेश करून त्यांना व त्यांच्या पत्नीस मारहाण केली. श्री. पठाण यांच्या नातेवाइकांची अल्पवयीन मुलीस खडकाळी येथील तरुणाने फूस लावून पळवून नेले होते. (case has been filed against women who broke into house beat them up nashik Latest Crime News)

त्याविरुद्ध पठाण यांनी मुलीच्या कुटुंबीयास तक्रार देण्यासाठी मदत केली होती. त्यावरून भद्रकाली पोलिसांत अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात हस्तक्षेप करू नये, यासाठी सरफराज पठाण यांना धमकी मिळाली होती.

पठाण धमकीस घाबरले नाही. याचा राग मनात धरून साजिया सलाउद्दीन शेख, नसरीन जमीर शेख, जमीर शेख, शहजाद, जुफियान सलाउद्दीन शेख, फैजान सलाउद्दीन शेख यांच्यासह अज्ञात दोन महिलांनी पठाण व त्यांच्या पत्नीस मारहाण करून शिवीगाळ केली.

गर्दीची संधी साधत सोन्याचे कानातील, रोकड आणि मोबाईल, असा सुमारे ३३ हजार ८०० ऐवज लंपास झाला. याबाबत भद्रकाली पोलिसांत सशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे.

