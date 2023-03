By

नाशिक : नाशिक महापालिका क्षेत्रातील शहर परिसरातील गोठेधारकांना २०२३-२०२४ वर्षांकरिता परवाना नूतनीकरण व नवीन परवाना काढण्यासाठी १ ते ३० एप्रिलपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

त्याअनुषंगाने महापालिका क्षेत्रातील सर्व गोठेधारकांनी परवाना नूतनीकरण व विनापरवाना गोठे धारकांनी नवीन परवाने काढून घ्यावेत, असे आवाहन जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी वाय. आर. नागरे यांनी केले आहे. (cattle shed holders have chance to renew license till this date Nashik News)



जिल्ह्यातील महानगरपालिका क्षेत्रातील नाशिक शहर परिसरासह गंगापूर, आनंदवली, मखमलाबाद, म्हसरूळ, आडगाव, मानूर, वडनेर दुमाला, पिंपळगाव खांब, दाढेगाव, पाथर्डी वडाळा (शिवार), त्र्यंबक खुर्द, कामटवाडे, चुंचाळे, पिंपळगाव बहुला या भागांचा समावेश करण्यात आला आहे.

तसेच, विनापरवाना अथवा विना अनुज्ञप्ती गुरे बाळगणे यासाठी रुपये २ हजारांपर्यंत दंड व ३ वर्षापर्यंत कारावासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्य शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र नागरी क्षेत्रामध्ये गुरे पाळणे आणि त्यांची ने-आण करणे (नियंत्रण) अधिनियम १९७६ हा कायदा लागू केला आहे.

या कायद्यान्वये विनापरवाना गुरे पाळणे, गुरांची ने- आण करणे गुन्हा आहे. महापालिका क्षेत्रातील गुरे परवानाधारकांनी नूतनीकरणासाठी येताना सोबत मुळ परवाना व प्रतिजनावर रुपये ५० अनुज्ञप्ती शुल्क सोबत आणावे.

३० एप्रिलपर्यंत दिलेल्या मुदतीत परवाना नूतनीकरण न केल्यास प्रतिजनावर ५ रुपये इतके विलंब शुल्क आकारण्यात येईल याची गोठे धारकांनी नोंद घ्यावी, असे आवाहन नागरे यांनी केले आहे.

येथे संपर्क साधावा

गुरे परवाना नूतनीकरण व नवीन परवाना काढणे याबाबतची अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी कार्यालय शासकीय दूध योजना आवार, त्र्यंबक रोड, नाशिक ४२२००२ या पत्यावर अथवा ०२५३-२९५६२५० या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा, असे आवाहनही जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी वाय. आर. नागरे यांनी केले आहे.