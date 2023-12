Nashik News: चांदोरीस हायमास्ट ठरले शोभेच्या वस्तू! शिवारात अंधार अन बिबट्याची भीती

चांदोरी : निफाड तालुक्यातील सर्वाधिक मोठे शिवार असलेल्या चांदोरी गावात महावितरण कंपनी आणि चांदोरी ग्रामपालिकेला कल्पना नसताना १३५ हून अधिक हायमास्ट शेतशिवारात उभारले गेले.

हायमास्ट उभारताना न ग्रामपालिकेची परवानगी घेतली गेली न महावितरण कंपनीची. एक जागृत नागरिकाने यासंदर्भात माहिती मागितली असता, महावितरण कंपनीने कर्तव्य तत्परता दाखवत ११० हायमास्ट बंद केले, तर काही ठिकाणी अजूनही सुरू आहेत.

मात्र, कोणत्या निधीतून हे हायमास्ट बसविले गेले, याचे उत्तर मात्र कुणाकडेही उपलब्ध नाही. (Chandori Highmast become decorative item Darkness in Shiwar and fear of leopards Nashik News)