Viral Winter Infection : वातावरणात बदल; घरोघर रुग्णांच्या संख्येत वाढ!

नाशिक : पहाटे हवेत गारवा वाढला असून, दुपारी अचानक ऑक्टोबर हिट, दिवाळी खरेदीनिमित्त रस्त्यावरील वाढलेली गर्दी, अशा नानाविध कारणांमुळे रुग्णांची घरोघर संख्या वाढली आहे. त्यामुळे थंडी-तापाने घरोघर नागरिक फणफणत आहेत. (Change in environment increase in number of VIral infections patients Nashik News)

वातावरणात झपाट्याने बदल झाला आहे. आठवड्यापासून थंडीचा प्रभाव वाढत आहे. वातावरणातील बदलामुळे नागरिकांत आरोग्याच्या समस्या वाढल्या आहेत. थंडी-तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढत आहे. घरोघर रुग्ण असल्याने सायंकाळी शहरातील ठिकठिकाणचे खासगी रुग्णालयांत गर्दी दिसून येत आहे. दिवाळी असल्याने महापालिकेच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुट्या व इतर कारणांमुळे महापालिकेच्या रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयांत उपचारासाठी गर्दी दिसून येत आहे.

दिनयामिन्यो सायंप्रात : शिशिरवसन्तौ पुनरायात : ! कालः क्रीडाति गच्छत्यायुः तदपि न मुच्चत्यासावायू : !

दिवस, रात्र, सकाळ, सायंकाळ अशारीतीने शिशिर वसंत असे सर्व ऋतू एकापाठोपाठोपाठ वारंवार येत असतात. काळाच्या खेळात माणसाचे आयुष्य व्यतीत होते, पण त्यातहून आशेचा प्राणवायू टिकून असते, म्हणूनच या बदलात आरोग्याचा विसर पडू नये हाच संदेश देणाऱ्या श्लोकाची अनुभूती सध्या शहरात येत आहे. वातावरणातील बदलाचा जनजीवनावर झपाट्याने परिणाम झाला आहे. त्यातून घरोघरी किरकोळ विकाराचे रुग्ण वाढल्याचे चित्र आहे.

"गेल्या आठवड्यापर्यंत पाऊस होता. दोन दिवसांत वातावरणात बदल झाला. थंडी वाढली आहे. तसेच अनेक भागांत डासांचा प्रादुर्भाव वाढला आहे. त्यामुळे मलेरिया, डेंगी, चिकून गुणिया यांसारख्या आजारांच्या रुग्णांमध्ये वाढ झाली आहे. रुग्णांनी ताप-थंडीची लक्षणे दिसताच आपल्या डॉक्टरांकडे जावे. वैद्यकीय चाचण्या करून तपासण्या करून घ्याव्यात. "

-डॉ. अनंत पवार, निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यरुग्ण विभाग), जिल्हा रुग्णालय

