नरकोळ (जि. नाशिक) : दिवाळी सण सर्व प्रकारच्या नात्यातून स्नेहाचे संबंध दृढ करण्यासाठी असतो. यामुळे आपले कौटुंबिक आणि सामाजिक स्वास्थ्य राखण्यास खूप मदत होते. अनेक प्रकारचे मनातील किंतू, मतभेद विसरून हा सण आनंदाने साजरा करण्यात येतो. आता ठराविक कुटुंबांमध्ये एकोप्याने हा सण साजरा होताना दिसतो. (Tradition of united Diwali continues 151 members included in Patil family of Mulane Latest Marathi News)

मुळाणे (ता. बागलाण) येथील शेतकरी संघटनेचे नेते रामचंद्र बापू पाटील यांची नऊ भावंडे मिळून दरवर्षी हा सण आनंदाने साजरा करतात. १५१ कुटुंब सदस्य असलेल्या या परिवाराचा एकोपा आदर्श घेण्यासारखा आहे. दिवंगत नारायण, शंकर, लक्ष्मण फकीरा पाटील या तीन भावंडांचा हा परीवार त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून दिवाळीची परंपरा जपून आहे. या परिवाराचा बोध समाजाने घ्यावा, असे चित्र आहे.

"एकोप्याने कोणतेही ध्येय पूर्ण होते. आमच्या भावंडांच्या परिवारातील सदस्यांची दिवाळी परंपरा आमच्या मुलांनी चालू ठेऊन बालगोपाल याचा आदर्श निर्माण करतील, हाच उद्देश आहे."

- रामचंद्र बापू पाटील, मुळाणे (ता. बागलाण)

