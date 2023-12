Nashik News: थेट पाइपलाइन योजना निविदा प्रक्रियेत तथाकथित रावांमुळे अटी व शर्तीत बदल

नाशिक : गंगापूर थेट जलवाहिनी योजना अमलात आणण्यासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्याची वेळ आली असताना पुन्हा काही तथाकथित रावांच्या दबावामुळे अटी व शर्तीमध्ये बदल करून १५ जानेवारीपर्यंत प्रक्रिया लांब पाडण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे समजते. (Changes in terms and conditions in direct pipeline project tender process due to so called Rao Nashik News)