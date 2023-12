Nashik News: निधी वाटपावरून आमदार अन् प्रशासनात संघर्ष; मोठे रस्ते कामासाठी निधी खर्चाचे नियोजन

Nashik News: उड्डाणपुलांसाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी आता उड्डाणपूल रद्द होत असल्याने अन्यत्र विकासकामांसाठी वळविला जाणार आहे. परंतु प्रशासनाकडून विभागनिहाय निधी वाटपाचे नियोजन सुरू करण्यात आले आहे, तर दुसरीकडे प्रशासकीय राजवटीत आमदारांना ते सांगतील तेथे निधी देण्याचे नियोजन हवे असल्याने प्रशासन व लोकप्रतिनिधी आमदारांमध्ये संघर्ष निर्माण झाला आहे.

महापालिकेच्या वतीने मायको सर्कल व सिडकोतील त्रिमूर्ती चौक ते संभाजी चौक यादरम्यान दोन उड्डाणपूल तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. जवळपास दोन्ही उड्डाणपुलांसाठी २४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

मात्र एकाच वेळेस एवढी रक्कम अंदाजपत्रकात तरतूद न करता जवळपास २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मात्र दीड वर्षे उलटले तरी उड्डाणपुलाचे काम सुरू झाले नाही. (Clash between MLA and administration over fund allocation nashik news)