Nashik News: जॅकवेलपर्यंत पाणी आणण्यासाठी गंगापूर धरणात चर; हवामान विभागाच्या अंदाजामुळे चिंता

Nashik News: मराठवाड्याला पाणीपुरवठा करण्यासाठी जायकवाडी धरणात नाशिकच्या गंगापूर धरणातून पाणी सोडल्याने नाशिककरांवर पाणीटंचाईचे संकट कोसळणार असल्याचे निश्‍चित आहे.

त्यात हवामान विभागाकडून पुढील वर्षीदेखील पावसाचे प्रमाण कमी राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविल्याने महापालिकेच्या चिंतेत भर पडली आहे.

त्यामुळे जूनपर्यंत धरणातील पाणी जपून वापरण्यासाठी कपातीचे नियोजन करतानाच दुसरीकडे धरणाच्या मध्य भागातील सहाशे दशलक्ष घनफूट पाणी जॅकवेलपर्यंत आणण्यासाठी चर खोदली जाणार आहे. धरणातील खडक टणक असल्याने खोदकामापूर्वी सर्वेक्षण केले जाणार आहे. (Char in Gangapur Dam to bring water up to Jack Well nashik news)