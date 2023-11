Nashik Fraud Crime: शहरातील विश्‍वकर्मा चौकात आम्ही पोलीस असल्याची बतावणी करून वृद्धाची फसवणूक केली. (cheating an old man by pretending to be policeman nashik fraud crime )

देवराम शंकर शेवाळे (वय ७८, रा. विद्यानगर, कॅम्प) यांना काळे मास्क लावलेल्या दोन व्यक्तींनी आम्ही ‘क्राईम' पोलीस आहोत, पुढे लूटमार चालू आहे असे सांगितले.

त्यांच्याकडील ३ तोळे वजनाचा सोन्याचा गोप, दोन तोळ्याच्या सोन्याच्या बांगड्या, घड्याळ, मोबाईल, तीन पोस्टाचे पासबुक, बँकेचे एक पासबुक, आधारकार्ड असलेली कापडी पिशवी, रोख १३ हजार रुपये असा एकूण १ लाख ६९ हजार रुपयांचा ऐवज घेऊन पोबारा केला.

शुक्रवारी (ता. २४) दुपारी एकच्या सुमारास हा प्रकार घडला. दोघांनी पांढऱ्या रंगाचा शर्ट व काळ्या रंगाची पँट घातली होती. छावणी पोलीस ठाण्यात दोघा चोरट्यांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे.