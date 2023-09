Chhagan Bhujbal News : कृषी टर्मिनल मार्केटसाठी जागा हस्तांतरणाचे निर्देश : छगन भुजबळ

By

Chhagan Bhujbal News : नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प असणाऱ्या कृषी टर्मिनल मार्केटच्या कामास गती येण्यासाठी मौजे सय्यद पिंपरी (ता. जि. नाशिक) येथील गट नं. १६५४ मधील १०० एकर जागा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाकडे लवकरात लवकर हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात नाशिक येथील कृषी टर्मिनल मार्केट आढावा बैठकीत ते बोलत होते. (chhagan bhujbal direction for transfer of place for agriculture terminal market nashik news)

विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, आमदार दिलीप बनकर, जिल्हाधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.अर्जुन गुंडे आदींसह विविध अधिकारी उपस्थित होते.

भुजबळ म्हणाले की, नाशिक कृषिप्रधान जिल्हा असल्याने भाजीपाला, फळे व अन्नधान्याचे विक्रमी उत्पादनाला चांगली बाजारपेठ मिळावी यासाठी कृषी टर्मिनल मार्केट उभारण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. राज्य कृषी पणन मंडळाने पिंपरी सय्यद (ता.नाशिक) येथील शासनाच्या गट क्रमांक १६२१ व गट नं १६५४ पैकी १०० एकर जमिनीची मागणी केली होती.

यावर मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन उपमुख्यमंत्र्यांनी जागांची पाहणीही केली आहे. त्यानुसार या गटातील १०० एकर जागा या प्रकल्पाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय झालेला असल्याने जागा कृषी पणन मंडळाला हस्तांतरित करावी.

तसेच लासलगाव-विंचूर रामा क्रमाक ७ या रस्त्यावरील रेल्वे उड्डाणपूल बांधणे, वळणरस्ता व उड्डाणपुलाचा पोहोच मार्ग या कामांच्या भूसंपादनाच्या ३१ कोटींचा प्रस्तावाला शेतकऱ्यांनी भूसंपादनासाठी नाहरकत असल्याचे कळविल्यास प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना भुजबळ यांनी केली.

सावरगाव (ता.निफाड) येथील साठवण तलावासाठी भूसंपादित होणारी सावरगाव ग्रामपंचायतीची जमीन हस्तांतरण करणे व खडकमाळेगाव येथील भूसंपादनासाठी सर्व यंत्रणांची नाहरकत लवकरात लवकर मिळवून कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी बैठकीत दिल्यात. राजापूर सह ४१ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, धुळगाव व १७ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेतंर्गत ६२ किमी पैकी वन विभागाच्या जागेतील १५ किमीचे मान्यता घ्यावी.

पुणेगाव डावा कालवा व दरसवाडी पोहोच कालव्यासाठी दिंडोरी, चांदवड, निफाड तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांना भूसंपादनाचा दर मान्य नसल्याने सुधारित प्रस्ताव शासनाला सादर करावा. अशा सूचना दिल्या. निफाड-कुंदेवाडी येथील रस्त्यासाठी भूसंपादनाची मागणी आमदार बनकर यांनी केली.