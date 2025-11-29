Nashik News : दुर्दैवी! लोखंडी गेट अंगावर पडून पाचवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू; जुने नाशिकमध्ये हळहळ

जुने नाशिक: घराच्या बाहेर खेळत असताना लोखंडी गेट अंगावर पडून पाचवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. २८) मुंबई नाका येथील गायकवाडनगर भागात ही घटना घडली. अयनिश सचिन गवई असे त्याचे नाव आहे..अयनिशने खेळता-खेळता घराच्या लोखंडी गेटवर चढण्याचा प्रयत्न केला. अचानक गेट कोसळून त्याच्या अंगावर पडले. यात त्याच्या डोक्यास गंभीर दुखापत झाली. वडील सचिन गवई यांनी त्यास त्वरित उपचारार्थ जिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, डॉक्टरांनी मृत घोषित केले. मुंबई नाका पोलिसांकडून घटनेचा पंचनामा करण्यात आला आहे. सलग दोन दिवसांत दोन घटना घडल्या आहेत. गुरुवारी (ता. २७) गंगापूर रोडवरील सहदेवनगर येथील घराच्या टेरेसवर खेळत असताना श्रीराज अमोल शिंदे या तीनवर्षीय बालकाचा तोल जाऊन पडल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने त्यात तो बालबाल बचावला; तर शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबई नाका येथील गायकवाडनगर भागात घडलेल्या घटनेत लोखंडी गेट अंगावर पडल्याने अयनिश गवई या पाचवर्षीय चिमुकल्याला मृत्यूस सामोरे जावे लागले..Mumbai Crime: लेकराचा जेवणास नकार, जन्मदात्याला राग अनावर, वायर आणि श्वानाच्या पट्ट्याने...; संतापजनक कृत्याने मुंबईत खळबळ .सलग दोन दिवसांत दोन घटना घडल्या आहेत. गुरुवारी (ता. २७) गंगापूर रोडवरील सहदेवनगर येथील घराच्या टेरेसवर खेळत असताना श्रीराज अमोल शिंदे या तीनवर्षीय बालकाचा तोल जाऊन पडल्याची घटना घडली होती. सुदैवाने त्यात तो बालबाल बचावला; तर शुक्रवारी सलग दुसऱ्या दिवशी मुंबई नाका येथील गायकवाडनगर भागात घडलेल्या घटनेत लोखंडी गेट अंगावर पडल्याने अयनिश गवई या पाचवर्षीय चिमुकल्याला मृत्यूस सामोरे जावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.