नाशिक

Nashik News : दुर्दैवी! लोखंडी गेट अंगावर पडून पाचवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू; जुने नाशिकमध्ये हळहळ

Five-Year-Old Dies After Iron Gate Falls in Nashik : लोखंडी गेट अंगावर पडून पाचवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी मुंबई नाका येथील गायकवाडनगर भागात ही घटना घडली. अयनिश सचिन गवई असे त्याचे नाव आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जुने नाशिक: घराच्या बाहेर खेळत असताना लोखंडी गेट अंगावर पडून पाचवर्षीय चिमुकल्याचा मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. २८) मुंबई नाका येथील गायकवाडनगर भागात ही घटना घडली. अयनिश सचिन गवई असे त्याचे नाव आहे.

