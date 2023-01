Nashik News : टपाल पार्सल सेवेच्या सिस्टीममधून चीन Out! कोरोना प्रादुर्भावामुळे पार्सल सेवा बंद

By

जुने नाशिक : कोरोना प्रादुर्भावामुळे पुन्हा एकदा चीन पार्सल सेवा बंद झाली आहे. टपाल विभागास बंदचे अधिकृत आदेश नसले तरी टपाल पार्सल सेवेच्या सिस्टीम (कार्यप्रणालीत) चीनचा समावेश दिसत नाही. त्यामुळे अप्रत्यक्षरीत्या चीनची पार्सल सेवा बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे. (China Out of Postal Parcel Service System Parcel service closed due to Corona outbreak Nashik News)

चीनमध्ये काही महिन्यांपासून कोरोना प्रादुर्भावाने पुन्हा डोके वर काढले आहे. कोरोना संसर्गजन्य असल्याने कुठल्याही माध्यमातून प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे टपाल विभागाची चीनसाठी असलेली पार्सल सेवा सध्या बंद असल्याची माहिती समोर आली आहे.

सेवा बंद केल्याबाबत केंद्रीय टपाल विभागाचे कुठल्याही प्रकारचे अधिकृत पत्र किंवा सूचना नसल्याची माहिती टपाल विभागाकडून प्राप्त झाली आहे. असे असले तरी टपाल विभागाच्या पार्सल पाठविण्याच्या अधिकृत सिस्टीम अर्थात कार्यप्रणालीवर चीनचे अस्तित्व दिसून येत नाही.

संबंधित देशांमध्ये पार्सल पाठविण्यासाठी सिस्टीममध्ये तो देश आढळून येत असेल तरच पार्सल बुक होऊन संबंधित देशात पार्सल पाठविण्यात येत असते. परंतु, सध्या सिस्टिममध्येच चीन दिसून येत नसल्याने येथील पार्सल सेवा पूर्णपणे ठप्प असल्याचे दिसून येत आहे. कोरोना प्रादुर्भाव लक्षात घेता सिस्टीममधून चीन पार्सल सेवा बंद असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

२०२० मध्ये अशाच प्रकारे प्रादुर्भाव जास्त असल्याने चीनची पार्सल सेवा बंद करण्यात आली होती. शिवाय नागरिकही चीनसाठी पार्सल पाठवण्यासाठी येत नसल्याचे विभागाकडून सांगण्यात आले. परिस्थिती सामान्य होताच पुन्हा पार्सल सेवा सुरू होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.

परिस्थिती सामान्य असताना चीनसाठी दर महिन्यास सुमारे १० ते १२ विविध प्रकारचे पार्सल टपाल सेवेमार्फत जातात. संपूर्ण वर्षाचा विचार केला, तर शहरातून सुमारे सव्वाशे ते दीडशे पार्सल बुक होऊन संबंधित ठिकाणी पोच होतात. त्यातून टपाल विभागास काही अंशी महसूल प्राप्त होतो. सिस्टीममध्ये चीनची पार्सल सेवा बंद असल्याचे आढळून येत असल्याने त्यावर परिणाम झाला आहे.

"टपाल पार्सल सेवा सिस्टीममध्ये चीनची सेवा बंद असल्याचे दिसून येत आहे. तेथील कोरोना प्रादुर्भावामुळे सिस्टीममध्ये सेवा बंद असल्याचे जाणवत असावे. सेवा बंदबाबत वरिष्ठांकडून अधिकृत सूचना किंवा पत्र प्राप्त झाले नाही. परंतु, सिस्टीममध्ये सेवा बंद दाखवण्यात असल्याने पार्सल बुक होत नाही." - रामसिंग परदेशी, वरिष्ठ पोस्टमास्तर, जीपीओ टपाल कार्यालय

