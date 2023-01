नाशिक : जिल्ह्यात जनावरांच्या लंपी आजाराचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. यांनी यात्रा आणि जनावर बाजारावरील बंदी उठवली आहे. दरम्यान, बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी आणि जनावरांच्या बाजाराला परवानग्या दिल्याने नागरिकांना शर्यतीचा आनंद घेता येणार आहे.

राज्यभरात लंपी आजाराने अनेक शेतकऱ्यांनी जनावरे गमावली. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात गोवंश जाती प्रजातीची सर्व गुरे मशिनची वाहतूक करण्यास तसेच वैरण, गवत, चारा किंवा अन्य साहित्य बाधित प्राण्यांचे मृतदेह कातडी व शरीराच्या कोणत्याही भागाची वाहतूक करण्यास मज्जाव होता. (Yatra cattle market restored as ban lifted Decision as lumpy disease is under control in Nashik district Nashik News)

खबरदारीचा उपाय म्हणून नाशिक जिल्ह्यात कोठेही प्राण्यांचे बाजार, प्रदर्शन, बैलगाडा शर्यती भरून भरवता येणार आहेत. तसेच गुरांची वाहतूक यावर निर्बंध होते. केंद्र सरकारच्या वतीने घालून दिलेल्या काही मार्गदर्शक सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक राहणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नाशिक जिल्ह्यातील घोटी, सिन्नर या ठिकाणी बैल बाजार भरवला जात होता. यावेळी खरेदी- विक्रीच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत होती. मात्र यावर बंदी आल्याने ही उलाढाल ठप्प झाली होती. जिल्हाधिकारी यांनी आता बंदी उठविल्याने पुन्हा एकदा जनावरांचा बाजार जिल्ह्यात तालुक्याच्या ठिकाणी गजबजलेला पहावयास मिळणार आहे.

- वाहतुकीसाठी २८ दिवस आधी लसीकरण झाले असावे.

- जनावरांची ओळख पटविण्यासाठी क्रमांक, इनाफ पोर्टलवर नोंदणी

- वाहतुकीसाठी आरोग्य प्रमाणपत्र, आरोग्य दाखला बाळगणे आवश्‍यक

- पशू बाजारात प्रदर्शन बैलगाडा शर्यत आयोजकांना टॅगिंग पॉलिसीची खात्री गरजेची.

