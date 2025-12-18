Nashik Christmas Celebration : नाशिकमध्ये नाताळची जय्यत तयारी! चर्च आणि ख्रिस्तीबहुल वस्त्या रोषणाईने उजळल्या

जुने नाशिक: नाताळ सण अवघ्या नऊ दिवसांवर येऊन ठेपला आहे. शहरातील चर्च आणि ख्रिस्तीबहुल भागांमध्ये तयारीला वेग आला आहे. सणाच्या पार्श्वभूमीवर सजावटीची कामे जोरदार सुरू आहेत. सर्वत्र आनंद आणि उत्साहाचे वातावरण दिसून येत आहे. बाजारात सजावटीच्या साहित्याचे दुकाने सजले आहेत..चर्च परिसरात आकर्षक विद्युत रोषणाई करण्यात येत आहे. विविध प्रकारचे धार्मिक देखावे उभारण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. येशूच्या जन्मावर आधारित देखावे साकारण्याचे काम सुरू आहे. प्रार्थनास्थळांची सजावट आणि रंगीबेरंगी दिव्यांमुळे परिसर उजळून निघाला आहे. नाताळनिमित्त शहरातील बाजारपेठेतही चैतन्य निर्माण झाले आहे. सजावटीच्या वस्तू, सांताक्लॉजचे कपडे, टोपी, स्टिकर, आकाशकंदील यांसह विविध साहित्यांनी दुकाने सजली आहेत. सजावटीच्या वस्तू खरेदीसाठी नागरिकांची दुकानात गर्दी करत आहे. .जिंगल बेल, स्टार या वस्तूंना तसेच त्यांचे तोरणाला अधिक मागणी आहे. यासह ख्रिसमस ट्री खरेदीकडे विशेष आकर्षण दिसून येत आहे. लहान मोठ्या अशा विविध आकारात ख्रिसमस ट्री विक्री उपलब्ध झाले आहे. व्यापाऱ्यांमध्येही समाधानाचे वातावरण आहे. ख्रिस्ती बांधवांमध्ये सणाच्या तयारीचा उत्साह ओसंडून वाहत आहे. घराघरांत सजावट, प्रार्थना आणि सामूहिक उपक्रमांची आखणी सुरू आहे. .आगामी काही दिवसांत विविध धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना सभा आणि सांस्कृतिक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात येणार असल्याची माहिती चर्च प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. नाताळच्या आगमनाने शहरात आनंद, उत्साह आणि बंधुभावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे, सणाच्या दिवसांची सर्वांनाच आतुरता लागली आहे..Kolhapur Circuit Bench : 40 वर्षे लढून मिळवलेल्या कोल्हापूर सर्कीट बेंच विरोधात याचिका, पण एका सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण निकाली.यंदा दरात कुठल्याही प्रकारची वाढ झालेली नाही. सर्वच वस्तूंचे दर स्थिर आहेत. ख्रिसमस ट्री सजावटीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची सर्वाधिक मागणी आहे.- मोहसीन येवलावाला, विक्रेता.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.