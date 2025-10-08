Nashik News : नवीन नाशिकमध्ये 'एआय'चा धुमाकूळ! बिबट्याचे बनावट फोटो व्हायरल, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

नवीन नाशिक: जुने सिडको आणि कामटवाडे परिसरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्याचे वास्तववादी; पण बनावट फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या अफवेमुळे नागरिकांमध्ये मोठी भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक स्थानिक नागरिकांनी बिबट्याच्या भीतीने घराबाहेर पडणेही टाळले. अखेर, वन विभागाने सिडको परिसरात बिबट्याचे कोणतेही अस्तित्व नसून, सदर फोटो बनावट असल्याचे स्पष्ट केल्यावर नागरिकांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला..जुने सिडकोलगत खोडेमळा व कामटवाडे भागात एआयने तयार केलेले बिबट्याचे फोटो मंगळवारी (ता. ७) काही क्षणांतच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात फिरू लागले. गेल्या अनेक दिवसांपासून बिबट्या परिसरात फिरत असल्याच्या चर्चांना उधाण आले असताना, या फोटोंमुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये भीती पसरली. घटनेची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी माजी नगरसेवक तसेच सामाजिक कार्यकर्त्यांना दिली. त्यांनी तातडीने संबंधित वनविभाग आणि प्रशासनाशी संपर्क साधत बिबट्याला जाळी बसविण्याची मागणी केली..संपूर्ण तपासणीत वनविभाग आणि प्रशासनाने या फोटोंचा खऱ्या घटनेशी कोणताही संबंध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. अशा बनावट माहितीमुळे प्रशासनावर अनावश्यक दबाव येतो आणि नागरिकांमध्ये गोंधळ निर्माण येत असल्याचे वनविभागाने सांगितले. समाज माध्यमांवर कोणतीही माहिती सत्यता पडताळूनचे शेअर करण्याचे आवाहनही प्रशासनाद्वारे करण्यात आले आहे..Pune Protest : गवई यांच्यावरील हल्ल्याचा निषेध; केंद्र सरकारला कारवाईची मागणी.सीसीटीव्ही फुटेज व अन्य पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे, की बिबट्याचा कोणताही वावर आढळलेला नाही. फोटो ‘एआय’च्या सहाय्याने बनविले गेले. या प्रकरणी संबंधितांवर सायबर क्राईम ब्रॅंचकडे गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अशांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. नागरिकांनी तपासणी करून माहिती समाज माध्यमांवर पाठवावी.- सुमीत निर्मळ, वनक्षेत्र अधिकारी, पश्चिम विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.