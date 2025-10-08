नाशिक

Nashik News : नवीन नाशिकमध्ये 'एआय'चा धुमाकूळ! बिबट्याचे बनावट फोटो व्हायरल, नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

AI-Generated Leopard Photos Spark Panic in Nashik : नवीन नाशिकच्या जुने सिडको आणि कामटवाडे परिसरात 'एआय' (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्याचे बनावट फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले.
Leopard

Leopard

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
नवीन नाशिक: जुने सिडको आणि कामटवाडे परिसरात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर करून बिबट्याचे वास्तववादी; पण बनावट फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. या अफवेमुळे नागरिकांमध्ये मोठी भीती आणि गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. अनेक स्थानिक नागरिकांनी बिबट्याच्या भीतीने घराबाहेर पडणेही टाळले. अखेर, वन विभागाने सिडको परिसरात बिबट्याचे कोणतेही अस्तित्व नसून, सदर फोटो बनावट असल्याचे स्पष्ट केल्यावर नागरिकांनी सुटकेचा निःश्‍वास सोडला.

