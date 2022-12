Nashik News :...अन् चक्क गुलमोहराच्या झाडातून निघू लागलं पाणी!

वणी (जि. नाशिक) : वणी नाशिक रस्त्यावरीस ओझरखेड कॉलनी जवळील गुलमोहरांच्या झाडातून अखंड पाणी वाहात असल्याने पाणी पाहाण्यासाठी नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होऊ लागल्याने तर्क- विर्तकांना उधाण आले आहे.. (citizens flock to see continuous water flows from Gulmohar tree near Ozarkhed Colony nashik news)

लखमापुर फाट्यापासून काही आंतरावर असलेली ओझरखेड कॉलनी जवळ रस्त्यांच्या कडेला एक गुलमोहरांचे झाड असुन त्या झाडांच्या बरोबर मध्य भागातून पाण्याचा झरा वाहु लागल्याने नागरिकांनी पाणी वाहाते ही खबर कळतांच पाणी पाहाण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करीत आहे. व झाडांतुन वाहाणा-या पाण्यांविषयी नागरिकांमध्ये चर्चेला एकप्रकारे उधाण आले आहे. नाशिक वणी सापूतारा, सप्तशृंगी गड महामार्गावर हा भाग येत असल्याने वर्दळ मोठ्या प्रमाणावर असते. त्यामुळे ही बातमी वा-यासारखी परिसरात समजताच पाणी

पाहाण्यासाठी एक प्रकारे यात्रांच भरली. त्यामुळे अनेकांनी वेगवेगळ्या विचारांची उधळण केली. याबाबत मिळालेली माहिती अशी की हैं झाडांवर या जागेवर लावण्या अगोदर तेथून जमिनीतुन पाण्याची पाईपलाईन गेलेली आहे. काही कालांतराने या जागेवर हे गुलमोहर झाडांचे रोपन करण्यात आले.

जसजसे हे झाड मोठमोठे होऊ लागले तसेतसे झाडाच्या मुळ्या जमिनीत जाऊ लागल्याने त्या पाईप लाईनला छेदत गेल्याने त्या मुळ्यांनी पाईपलाईन काही प्रमाणात तुटल्याने त्या पाण्यांला अन्य ठिकाणी मार्ग न मिळालेल्याने ते मुळी व्दारे झाडाच्या खोडांतुन ते पाणी झाडांतुन बाहेर पडत आहे. असे स्थानिक शेतकरी बांधवांनी सांगितले आहे. असे असले तरी काही नागरिकांनी झाडातून निघत असलेले पाणी श्रध्देपोटी बाटलीत भरुन नेत असल्याचे दिसले.

"नागरिकांनी अफावांवर विश्वास न ठेवता, कुठेतरी पाईपलाईन तुटल्याने पाण्याला अन्य ठिकाणाहून जागा न मिळाल्याने ते पाणी मुळीव्दारे झाडांच्या खोडांतुन बाहेर पडत आहे. हे गुलमोहरांचे झाड जीर्ण स्वरूपांचे आहे. म्हणून पाण्यांचा प्रवाह त्यातुन वाहात आहे. तरी नागरिकांनी अफावांवर विश्वास ठेवु नये." - धनराज महाले, माजी आमदार

