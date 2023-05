Nashik Water Cut : शनिवारी शहराचा पाणीपुरवठा बंद

By

Nashik News : महापालिकेच्या मुख्य धरण येथील पंपिंग स्टेशनवर वीज वितरण कंपनीकडून दुरुस्तीचे काम केले जाणार आहे. (City water supply shut down on 20 may nashik news)

त्यामुळे विल्होळी जलशुद्धीकरण केंद्र येथून होणारा पाणीपुरवठा करणे शक्य होणार नाही.

तसेच, मनपाचे गंगापूर धरण पंपिंग स्टेशन येथून शिवाजीनगर, बारा बंगला, पंचवटी, निलगिरी बाग, गांधीनगर, नाशिक रोड या जलशुद्धीकरण केंद्रास पाणीपुरवठा करण्यात येतो.

सदर जलशुद्धीकरण केंद्र व जलकुंभ व वितरण व्यवस्थेतील आवश्यक दुरुस्तीची कामे करणे गरजेचे असल्याने गंगापूर धरण पंपिंग स्टेशन येथून होणारा पाणीपुरवठा बंद ठेवावा लागणार आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

शनिवारी (ता. 20) कामे केली जाणार असल्याने दिवसभर पाणीपुरवठा होणार नाही. त्याचबरोबर रविवारी (ता.२१) देखील शहरात कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असल्याचे पाणीपुरवठा विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.