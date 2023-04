Nashik News : शहरातील 159 झोपडपट्ट्यांत आजपासून स्वच्छता अभियान

Nashik News : स्वच्छतेची संकल्पना झोपडपट्टीत राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत पोहचावी या उद्देशाने महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शहरात स्वच्छ, सुंदर झोपडपट्टी अभियान राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शहरातील १५९ घोषित झोपडपट्ट्यांमध्ये मंगळवार (ता. २५)पासून १५ मेपर्यंत हे अभियान राबविले जाणार आहे. (Cleanliness campaign in 159 slums of city from today Nashik News)

स्वच्छता अभियान राबविलेल्या पहिल्या तीन स्वच्छ झोपडपट्ट्यांना प्रोत्साहनपर पारितोषिक देऊन गौरविले जाणार आहे. स्वच्छता अभियानाबरोबरच गोदावरीसह उपनद्यांच्या प्रदूषणमुक्तीसाठीदेखील महापालिकेच्या गोदावरी संवर्धन कक्षामार्फत उपाययोजना केल्या जात आहेत.

अभियानात घोषित झोपडपट्ट्यांमधील मुलभूत सेवा-सुविधांचा आढावा घेणे, स्वच्छतेविषयी जनजागृती केली जाणार आहे. ओला व सुका कचरा विलगीकरण, सांडपाणी भूमिगत गटारीद्वारे सोडणे या बाबी ध्यानात घेतल्या जाणार आहेत. अहवाल प्राप्तीनंतर स्वच्छ झोपडपट्टी पुरस्कार दिला जाणार आहे.