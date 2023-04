RTE Admission : आरटीई प्रवेश पात्र बालकांच्या प्रवेशास 8 मे पर्यंत मुदतवाढ

RTE Admission : बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (आरटीई) अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षासाठी विनाअनुदानित शाळांमधील २५ टक्के जागांवर प्रवेश मिळावा, यासाठी राबविण्यात आलेल्या प्रवेश प्रक्रियेच्या निवड यादीत जिल्ह्यासाठी ४ हजार ७५० बालकांची लॉटरी लागली.

मात्र, आरटीई पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणी आल्यात. त्यामुळे शिक्षण विभागाने ऑनलाइन सोडतीद्वारे निवड झालेल्या निवड यादीतील बालकांच्या पालकांना प्रवेशासाठी ८ मे पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे बालकांचे प्रवेश होण्यास मदत मिळेल. (deadline for admission of RTE admission eligible children been extended till May 8 nashik news)

शिक्षणहक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) शाळांमध्ये आर्थिक दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांसाठी २५ टक्के जागा राखीव असतात. नाशिकमधील ४०१ शाळांत प्रवेशासाठी ४ हजार ८५४ जागा उपलब्ध असून त्यासाठी तब्बल २२ हजार १२२ अर्जांची नोंदणी झाली आहे.

ही प्रक्रीया झाल्यानंतर राज्यस्तरावर ५ एप्रिल रोजी सोडत प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यामध्ये ४ हजार ७५० बालकांची निवड झाली. १३ एप्रिलला आरटीईच्या पोर्टलवर निवड यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर पालकांना मेसेज येण्यास प्रारंभ झाला.

बहुतांश पालकांना मेसेज प्राप्त झाला आहे. मात्र, आरटीई पोर्टलच्या तांत्रिक अडचणीमुळे अलॉटमेंट लेटर आणि हमीपत्र डाऊनलोड करण्यास अडचण आली. काहींना मेसेज प्राप्त झाले नसल्याने, पोर्टलवर खात्री करण्यासही तांत्रिक अडथळा निर्माण झाला होता.

यावर शिक्षण विभागाकडून प्रवेश पोर्टलवर अतिरिक्त भार येत असल्याने पालकांना तांत्रिक अडचणी येत असल्याने बालकांना शाळा प्रवेशाकरिता पुरेसा कालावधी दिला जाईल असे पत्रक प्रसिद्ध केले होते.

त्यानंतर, सोमवारी (ता.२४) विभागाने पत्रक प्रसिद्ध करत ८ मे पर्यंत मुदत दिल्याचे सांगितले आहे. निवड यादीतील बालकांचे प्रवेश प्रवेश घ्यावे असे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.