Goat Farming Workshop : बंदीस्त शेळी-मेंढीपालन' यशस्वीतेचा मिळवा मंत्र; नाशिकमध्ये एकदिवसीय विशेष कार्यशाळा

Goat Farming Workshop in Nashik : देशातून सुमारे ९० टक्के शेळी-मेंढीच्या मांसाची निर्यात होते. त्यामुळे ‘कमर्शिअल बंदीस्त शेळी आणि मेंढीपालन’ व्यवसायात वाढत्या संधी आहेत. परंतु या व्यवसायात चोख व्यवस्थापनाला अतिशय महत्त्व आहे.

यावर याचे यश अवलंबून आहे. शेळी-मेंढीपालनात यशस्वी कसे व्हावे, या बाबत माहिती करून देणारी एक दिवसीय कार्यशाळा रविवारी (ता.३०) सकाळ व ॲग्रोवन संलग्न शैक्षणिक संस्था एसआयआयएलसीतर्फे आयोजिली आहे. (Workshop Bandist goat farming Get Mantra of Success One day special workshop in Nashik news)

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यात स्वतः यशस्वी शेळी-मेंढीपालन उद्योजक या व्यवसायात यशस्वी होण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे, व्यवस्थापनात कोणत्या गोष्टींवर भर दिला पाहिजे याविषयी मार्गदर्शन करणार आहे.

शेळी-मेंढीचे शास्त्रोक्त संगोपन, गोठा व्यवस्थापन, व्यवसायाचे अर्थशास्त्र, आजार व उपाययोजना, लसीकरण, शासकीय योजना व अनुदान इ.विषयांचा समावेश आहे. जेवण, प्रमाणपत्रासह प्रति व्यक्ती १५०० रूपये शुल्क आहे. आगाऊ नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३

कार्यशाळा : ता.३० एप्रिल २०२३

ठिकाणः सकाळ कार्यालय, सातपूर एमआयडीसी, त्र्यंबक रोड, नाशिक

वेळः सकाळी १० ते सायंकाळी ५

अधिक माहिती व नावनोंदणीसाठी संपर्कः ९२८४७ ७४३६३