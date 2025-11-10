Nashik Winter: कडाक्याची थंडी! नाशिक गारठले, धुळ्यात पारा ८.६ अंशांवर; नागरिक शेकोट्यांभोवती गोळा

नाशिक: राज्यात थंडीचा कडाका वाढत चालला असून, रविवारी (ता. ९) राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमान धुळे येथे ८.६ अंश, त्याखालोखाल जळगाव दहा आणि निफाड येथे ११ अंश तापमान नोंदविले गेले आहे. नाशिक शहर व परिसरातही पाऱ्यातील घसरण कायम आहे. रविवारी (ता. ९) नाशिक शहरात किमान तापमान १२.५ अंशांपर्यंत खाली आले. .वातावरणातील बदलामुळे थंडीच्या कडाक्यात वाढ झाल्याने नागरिक गारठून गेले आहेत. थंडीपासून बचावासाठी उबदार कपड्यांची मदत घेतनाच शेकोट्यांभोवती गर्दी होताना दिसून येत आहे..राज्यात आठ दिवसांपासून थंडीची लाट आलेली आहे. किमान तापमानात झपाट्याने घट होत आहे. नाशिकमध्येदेखील थंडीचा जोर वाढला आहे. पहाटेच्या वेळी शीतलहरींसोबत धुक्यामध्ये शहर हरवून जात आहे. धुक्याची ही चादर सकाळी ९ पर्यंत कायम असते. या कालावधीत रस्त्यावरील दृश्यमानता कमी होत असल्याने वाहतुकीचा वेग मंदावत आहे. .त्यामुळे दैनंदिन जीवनावर त्याचा परिणाम होताना दिसून येत आहे. दिवसभर हवेत गारवा जाणवत असून, सायंकाळनंतर थंड वाऱ्याचा वेग अधिक प्रमाणात आहे. परिणामी सर्वसामान्यांना हुडहुडी भरत आहे. थंडीपासून बचावासाठी नागरिकांनी आता स्वेटर्स्, जॅकेट्ससह कानटोप्या कपाटामधून बाहेर काढल्या जात आहेत..ग्रामीण भागातही कडाकाजिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातही थंडीचा कडाका जाणवायला सुरवात झाली आहे. द्राक्षपंढरी असलेल्या निफाडमध्ये पारा ११ अंशांपर्यंत खालावला आहे. गारठ्यात वाढ झाल्याने द्राक्षमणी फुगवणीवर त्याचा थेट परिणाम होऊ शकतो. .Asian Youth Wrestling Gold: पालातून फुटली ‘सुवर्ण’भविष्याला पालवी! माळरानावर कुस्तीचा सराव करणाऱ्या सनीची बहरीनमधील स्पर्धेत चमक.त्यामुळे द्राक्षबागांमध्ये धूरफवारणीसह फळपिकाभोवती कागदी आवरण व कपड्यांनी झाकण्यासाठी बळीराजाची धावपळ सुरू आहे. अन्यही तालुक्यांमध्ये पाऱ्यातील घसरणीमुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे.सध्या वातावरण कोरडे असून, त्यातच उत्तरेकडून येणाऱ्या शीतलहरींचा वेग अधिक वाढला आहे. परिणामी, येत्या शनिवारपर्यंत किमान तापमानात घट होईल, असा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.