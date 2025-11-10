नाशिक

Nashik Winter: कडाक्याची थंडी! नाशिक गारठले, धुळ्यात पारा ८.६ अंशांवर; नागरिक शेकोट्यांभोवती गोळा

Nashik shivers as cold wave intensifies : राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमान धुळे येथे ८.६ अंश, त्याखालोखाल जळगाव दहा आणि निफाड येथे ११ अंश तापमान नोंदविले गेले आहे.
Nashik winter update

Nashik winter update

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: राज्यात थंडीचा कडाका वाढत चालला असून, रविवारी (ता. ९) राज्यातील सर्वांत नीचांकी तापमान धुळे येथे ८.६ अंश, त्याखालोखाल जळगाव दहा आणि निफाड येथे ११ अंश तापमान नोंदविले गेले आहे. नाशिक शहर व परिसरातही पाऱ्यातील घसरण कायम आहे. रविवारी (ता. ९) नाशिक शहरात किमान तापमान १२.५ अंशांपर्यंत खाली आले.

Loading content, please wait...
Dhule
Nashik
maharashtra
Grapes
Weather
Temperature
Traffic
Winter
fog city

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com