Nashik Child Marriage : बालविवाह विरोधी मोहीमेत दिरंगाई; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी, कामात सुधारणा करण्याचा इशारा

Collector Ayush Prasad Orders Strict Action Against Child Marriage : नाशिकमध्ये बालविवाहांना प्रतिबंध करण्याच्या मोहिमेचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कठोर कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देत कामात सुधारणा न केल्यास कारवाईचा इशारा दिला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: बालविवाह ही सामाजिक समस्या असून या प्रवृत्तीला प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात बालविवाह झालेली ठिकाणे शोधावीत, बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करताना कठोर पावले उचलावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. बालविवाह विरोधातील मोहिमेवरुन प्रसाद यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करताना दर महिन्याला आढावा घेणार आहे. कामात सुधारणा करावी, असाही इशारा दिला.

