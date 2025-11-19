Nashik Child Marriage : बालविवाह विरोधी मोहीमेत दिरंगाई; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी, कामात सुधारणा करण्याचा इशारा

नाशिक: बालविवाह ही सामाजिक समस्या असून या प्रवृत्तीला प्रतिबंध करणे गरजेचे आहे. जिल्ह्यात गेल्या पाच वर्षात बालविवाह झालेली ठिकाणे शोधावीत, बालविवाहाला प्रतिबंध करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करताना कठोर पावले उचलावीत, असे आदेश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले. बालविवाह विरोधातील मोहिमेवरुन प्रसाद यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी करताना दर महिन्याला आढावा घेणार आहे. कामात सुधारणा करावी, असाही इशारा दिला. .जिल्हाधिकारी कार्यालयात सोमवारी (ता.१७) जिल्हास्तरीय संनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीप्रसंगी जिल्हाधिकारी प्रसाद बोलत होते. जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, नाशिक महानगरपालिका समाजकल्याण उपायुक्त नितीन नेरे, बालविकास प्रकल्प अधिकारी सचिन शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक भिवा लवटे, आर. एल. चौधरी, प्रताप पाटील, नंदू जाधव आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी प्रसाद म्हणाले, बालविवाह रोखण्यासाठी गावपातळीवर १२ ते १७ वयोगटातील मुलींच्या प्रबोधनानासाठी बालिका सभांचे आयोजन करावे. गावपातळीवर ग्रामसभेतून बालक-पालकांशी संवादपर जनजागृती करावी. आदिवासीबहुल तालुक्यात पंचायत समिती, शिक्षण व आरोग्य विभाग तसेच जिल्हा महिला व बालविकाससह अन्य विभागांनी परस्पर समन्वयातून जनजागृती कार्यक्रमांची आखणी करावी. बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान प्रभावीपणे राबवावे अशा सूचना त्यांनी केल्या. विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..बंधपत्र घेण्यात यावेजिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी शहरी भागात बालविवाह रोखण्यासाठी लॉन्स असोसिएशनकडून बंधपत्र घेण्यासाठी नमुना तयार करावा. बालविवाह रोखण्यात पोलिस प्रशासनाची भूमिका महत्त्वाची असून आदिवासी तालुक्यांत होळीच्या काळात प्रथेनुसार होणाऱ्या विवाहांबाबत त्यांनी दक्ष राहण्याबाबतही प्रसाद यांनी सूचना केल्या..Sakal Karandak : वसंतराव नाईक शासकीय महाविद्यालय महाअंतिम फेरीत; ‘सकाळ करंडक’ राज्यस्तरीय एकांकिका स्पर्धा!.आदिशक्तीचा आढावाजिल्हाधिकारी प्रसाद यांनी आदिशक्ती अभियानाचा आढावा घेतला. सामुहिक विवाह सोहळ्यापूर्वी वधूवर परिचय मेळावा घ्यावा. त्यात विधवा महिलांचे पुनर्विवाह करताना त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता सुरक्षितेच्या दृष्टीने दक्षता घ्यावी. अभियानांतर्गत जिल्ह्यात १३९८ ग्रामपंचायतींमध्ये महिलांच्या विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कार्यक्रम व कायदे इत्यादींचा प्रचार व प्रसार प्रभावीपणे करावा. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करावे. बाल सुधारालयातील बालकांचे लसीकरण करावे आदी सूचना त्यांनी केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.