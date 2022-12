नाशिक : २०२७ मध्ये पार पडणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर कामाचे नियोजन करण्यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेने विकास आराखडा तयार करण्यासाठी, तसेच सिंहस्थ कामासंदर्भातील नियोजनासाठी अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे. समितीकडून पहिल्या टप्प्यात साधूग्रामसाठी जागेचे नियोजन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Committee of NMC for Kumbh Mela Planning Decision to plan site for Sadhugram in first level nashik Latest Marathi News)

२०२७ मध्ये नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथे सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडणार आहे. महापालिका हद्दीत पार पाडणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेकडून नियोजन करण्याच्या सूचना विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी दिल्या. कुंभमेळ्यासाठी प्रथम समिती गठित करावी. त्यानंतर साधूग्रामसाठी जागेचे नियोजन, आरक्षण व अधिग्रहण करण्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. तपोवन येथे साधूग्रामसाठी मोठ्या प्रमाणात जागा आरक्षित केली जाते. कायमस्वरूपी जागा आरक्षित अद्यापपर्यंत झाली नाही.

त्यामुळे दर कुंभमेळ्याला भाडेतत्त्वावर जागा घेतली जाते. यंदा अधिक टीडीआर देऊन जागा अधिग्रहण करता येईल का, या संदर्भातील सूचना विभागीय आयुक्तांनी यापूर्वी दिल्या आहेत. त्याचबरोबर सिंहस्थ कामांचे आत्ताच नियोजन केले तर २०२७ पर्यंत कामे पूर्णत्वास येतील. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय पातळीवर तातडीने हालचाली करण्याच्या सूचना देण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी अधिकाऱ्यांची समिती गठित केली आहे.

पाचपट टीडीआर

सिंहस्थ अथवा सार्वजनिक उपयोगासाठी जमीन अधिग्रहण करण्यासाठी अधिक अधिक टीडीआर द्यावा, असे शासनाचे धोरण आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागील आठवड्यात झालेल्या बैठकीत सिंहस्थासाठी भूसंपादन करताना शेतकऱ्यांना पाचपटीने टीडीआर देण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. त्याअनुषंगाने महापालिकेकडून भूसंपादन करताना पाचपट टीडीआरचा विचार केला जाणार असल्याचे समजते.

अशी आहे अधिकाऱ्यांची समिती

- आयुक्त समितीचे (अध्यक्ष)

- अतिरिक्त आयुक्त (शहर, उपाध्यक्ष)

- शहर अभियंता (पदसिद्ध सचिव)

- शहर अभियंता (सिंहस्थ कुंभमेळा समन्वय अधिकारी)

- मुख्य लेखा व अधिकारी (सर्व सदस्य)

- अधीक्षक अभियंता ( यांत्रिकी व विद्युत)

- अधीक्षक अभियंता (सार्वजनिक आरोग्य अभियांत्रिकी)

- उपायुक्त (प्रशासन)

- उपायुक्त (उद्यान)

- उपायुक्त (अतिक्रमण)

- उपायुक्त (समाज कल्याण)

- उपायुक्त (कर)

- उपसंचालक (नगर नियोजन)

- वैद्यकीय-आरोग्य अधिकारी

- संचालक (घनकचरा व्यवस्थापन)

- मिळकत व्यवस्थापक

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (स्मार्टसिटी कंपनी)

