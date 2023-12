Nashik News : 600 रुपयांत वाळू ठरणार दिवास्वप्नच; शासकीय धोरणाला अपेक्षित प्रतिसाद नाही

Nashik News : सामान्य नागरिकांना सहाशे रुपयात वाळू देण्याची घोषणा होऊन वर्ष होईल, पण सामान्यांना अजूनही सहाशे रुपयांत वाळू मिळण्याची चिन्हे दिसेनात.

शासनस्तरावर घोषणा झाली, प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू झाली पण या धोरणाला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याने सहाशे रुपयात वाळू हे दिवास्वप्नच राहणार का असा प्रश्न आहे.(common man will still see no signs of getting sand for 600 rupees nashik news )