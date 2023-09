Nashik News: मालेगाव मनपातील प्रशासकीय गैरकारभारविषयी ईडीकडे तक्रार

By

मालेगाव : महानगरपालिकेतील प्रशासकीय कामकाजातील कथित गैरव्यवहार व भ्रष्टाचारावर माजी आमदार तथा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष आसिफ शेख यांनी आज आयुक्त तथा प्रशासक भालचंद्र गोसावी यांच्यावर आरोप करत भुयारी गटार योजनेच्या निविदेतील संशयास्पद हालचालींसह कोविड काळातील विविध गैरप्रकारांसंदर्भात ईडी, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार केली आहे.

नगरविकास विभागाकडेही या संदर्भात निवेदन पाठविण्यात आले आहे. (Complaint to ED about administrative malpractice in Malegaon municipality Nashik News)

श्री. शेख यांनी ॲड. आय. एम. खैरदी यांच्यामार्फत तक्रार अर्ज दाखल करुन सखोल चौकशीची मागणी केली आहे.

या तक्रारीत प्रामुख्याने प्राकलनापेक्षा व निविदेतील निर्धारित दरापेक्षा जास्त दराने निविदा देणे, मर्जीतील ठेकेदारांना कामे देणे, तीनपेक्षा जास्त निविदा असल्यास कामाची निविदा न उघडणे, काही कामे जाणूनबुजून प्रलंबित ठेवणे यासह विविध आरोप करण्यात आले आहेत.

श्री. शेख यांनी यापूर्वी पत्रकार परिषदेत ईडी व लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करण्याचा इशारा दिला होता. यानंतर दुसऱ्याच दिवशी श्री. शेख यांनी मुंबई गाठून वकीलामार्फत तक्रार केली.

याच तक्रारींची एक प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व नगरविकास सचिवांकडे करण्यात आली आहे.

कोविड काळात ऑक्सिजन खरेदीसाठी ७९ लाख ३५ हजार, लॅब उभारणीसाठी ३ कोटी ३० लाख १० हजार तसेच जम्बो ऑक्सिजन सिलिंडरसाठी २७ लाखाचा निधी मंजूर केला. ही कामे मे २०२० मध्ये सुरु करण्यात आली.

अद्यापही ही कामे पूर्ण झाली नसताना संबधित ठेकेदारांना कामाचे पूर्ण पैसे अदा करण्यात आले आहेत. चार निविदा आल्याने भूमिगत गटारीच्या कामाची निविदा उघडण्यास जाणूनबुजून विलंब केला जात आहे.

मर्जीतील ठेकेदारांसाठी निविदा प्रक्रिया रेंगाळत ठेवण्यात येत आहे. महानगरपालिकेवर अवाजवी खर्च व उधळपट्टीमुळे ७०० कोटींचे कर्ज झाले आहे असे तक्रारीत म्हटले आहे.